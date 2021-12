Saken oppdateres.

Sola vi snu, i år som i fjor, men for mange har det vært mørkt i lang tid. Det er viktig å snakke om ensomhet – en ensomhet som kan ramme oss alle. Det er grunnen til at vi i Røde Kors markerer årets mørkeste dag 21. desember ved vintersolverv. Vær der for noen – vær et medmenneske og bry deg. Det kan bety så mye mer enn du aner.

LES OGSÅ: Mørket faller på i lysenes by

Akkurat nå, i dette øyeblikk, føler én av tre seg ensomme. Noen har kjent på ensomhet før, andre for første gang i år. Ensomhet er ikke alltid like synlig. Den kan ramme oss alle i løpet av livet, selv de som har vært en del av et nettverk før, eller som tilsynelatende har det meste «på stell». Ensomhet kommer i mange former, og vi trenger ikke å være alene for å føle oss ensomme.

Noen har mennesker rundt seg, men føler likevel på en ensomhetsfølelse. Det kan handle om å ikke føle seg inkludert i fellesskapet, eller at vi ikke har noen å betro oss til og dele tankene våre med. Koronarestriksjoner og isolasjon har ikke gjort ensomheten mange føler på bedre, snarere tvert imot.

LES OGSÅ: Vi er mange som føler oss glemt

Jula som nå står på trappene, forbindes med samhold og gode opplevelser. Det kan kjennes ekstra smertefullt om vi ikke har noen å dele dem med. Kanskje fikk vi aldri plass i noen kohort, eller har noen som kommer innom for en kaffekopp og en god prat. Her bør vi alle være ekstra oppmerksomme. Når vi nå går mot lysere tider, må vi tenke på hvordan vi bedre tar vare på dem som faller utenfor. «Aldri før har det vært større behov for å bry seg om andre», sier president i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

Ensomhet er en stor og kompleks utfordring i samfunnet vårt. Vi vet at eldre kan være særlig utsatt på grunn av innskrenket nettverk, dårlig helse og sårbarhet for den pågående pandemien. Å kjenne på ensomhet, både som ung og i voksen alder, kan oppleves som utfordrende og skambelagt. Men mennesker trenger mennesker. Verdien vår som menneske blir bekreftet gjennom relasjoner med andre, og vi takler motstand lettere når vi ikke står alene.

Noen ønsker seg en som lytter. Selv de korte samtalene eller de små møtene mellom mennesker kan utgjøre en stor forskjell for en som er ensom. Noen ganger er vi mennesker forhindret fra å se hverandre i våre travle liv. Men hva om vi satt av litt tid og løftet blikket? Kanskje er en du kjenner mye alene. Ikke tenk at du må si de «riktige» tingene, eller løse alle problemer. For den som opplever ensomhet kan et smil eller en liten prat være starten på en lysere tilværelse.

Til deg som er ensom: Våg å sette ord på det. Det kan gjøre at andre også tør å innrømme at de føler på det samme. På den måten kan dere være der for hverandre. Som grunnleggeren av besøkstjenesten i Røde Kors Jens Meinich sa det: «Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske». Alle kan vi være med på å lyse opp årets mørkeste dag ved å vise oppmerksomhet og omtanke for menneskene rundt oss. Se, lytt og bry deg. Ikke bare i julehøytida, men gjennom hele året som kommer. Kanskje nettopp du kan være lyset i noens mørke.

Vil du vite mer om Trondheim Røde Kors og omsorgsaktivitetene våre? Ta gjerne kontakt med oss.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !