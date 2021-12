Saken oppdateres.

For Trondheim kommunes vedkommende er det mye som tyder på at vi kunne klart oss uten nedstengingen som ble iverksatt fra og med onsdag 15. desember. Smittetallene i Trondheim nådde en topp i uke 45 for så å gå nedover. De samlede tallene for forrige uke viser tjue flere smittede enn uken før. Det kan stilles spørsmål ved om formannskapets innstramming gjennom nye forskrifter i uke 47 og 49 var strengt nødvendige? Fra og med onsdag 15. desember er hele landet i en delvis nedstenging. Regjeringen har selv oppgitt frykten for omikron og overbelastning av helsevesenet som forklaring.

Er virkelig nedstengingen strengt nødvendig? Nå ser det ut som smittetallene og antall innlagte har stabilisert seg på nasjonalt nivå, tallene peker til og med bitte litt nedover. Det betyr imidlertid ikke at det er nedstengingen som allerede har rukket å ha effekt, slik det ble antydet fra FHI i helgen. For korona har vel også inkubasjonstid, og fra folk blir smittet og til de eventuelt trenger innleggelse i sykehus, vil det gå ytterligere flere dager. Så er det vanskelig å argumentere mot noe som muligens kan skje, en fryktet bølge av smittede med omikron-varianten av korona. Aftenposten kunne søndag imidlertid fortelle at den angivelige bølgen er basert på svært tynt tallmateriale.

Både når det gjelder egen kommune og landet som helhet, kan det synes som om myndighetene har en overdreven tro på at nedgang i smitte skyldes tiltak. Her tror jeg det er grunn til å undersøke tallene nærmere. Både på lokalt nivå og i landet som helhet har vi flere eksempler på at smitten har sunket før tiltak har blitt iverksatt og før iverksatte tiltak har hatt tid til å få effekt.

Hvorfor det er sånn, fortjener å bli studert i nærmere detalj. Kan det være så enkelt som at folk flest ikke har lyst til å bli smittet, og at folk flest heller ikke har lyst til å smitte andre? Kan det være at mange nok endrer atferd når smittetallene stiger, til at stigningen avtar og så begynner å synke? Egeninteresse er en formidabel kraft som ikke bør undervurderes når smitteverntiltak vurderes.

Nå er vi altså delvis nedstengt, med alle de negative konsekvensene det medfører for enkeltpersoner og bransjer. Og sinnet og frustrasjonen har den siste uken rettet seg mot de uvaksinerte. Argumentasjon man tidligere kunne lese i kommentarfeltene på sosiale medier, befinner seg nå i de redaktørstyrte mediene. Selvsagt skal mediene kunne løfte fram alle mulige samfunnsproblem, men hadde enda mediene vært like ivrige til faktisk å fungere som den fjerde statsmakt!

Har noen regnet på hvor mange uvaksinerte koronapasienter av totalt innlagte med ulike virus man kan «spare» dersom alle vaksinerte seg? Hvor mye mindre overbelastet blir norske sykehus dersom vi innfører koronapass? På St. Olav har det i den siste tide tiden ligget omtrent 20 pasienter med korona, hvorav 4–5 på intensiven. Er dette nok til å overbelaste et stort regionsykehus?

For landet som helhet er ikke innlagte med korona engang den største gruppen innlagte med ulike virusinfeksjoner på sykehus. Ifølge FHI var det i uke 48 på landsbasis kun 22 prosent av innlagte med luftveisinfeksjoner som skyldtes korona. Det var andre virus som dominerte.

At det ville bli mange innlagte med ulike virussykdommer denne høsten og vinteren ble varslet av FHI allerede i en risikorapport i juli i år. Årsaken er at de mange smitteverntiltakene fra og med mars 2020 har hindret spredning av alle virus, ikke bare korona. Dette har ført til lav immunitet i befolkningen, også dette ifølge FHI. De har også varslet at det vil bli en hard influensasesong denne vinteren, men mange smittede og innlagte. Forsøket på å løse ett problem, fører til andre problem – og de blir ikke borte denne vinteren.

Sist vi i Norge hadde en hard sesong, varte den fra uke 50 i 2017 til uke 18 i 2018. Resultatet var 7600 innlagte og 1400 døde i løpet av en relativt kort periode. Hvordan forklare at dette lot seg håndtere med den sykehuskapasiteten vi har?

At landet nå delvis er nedstengt, fører selvsagt til at også spredningen av influensa stanser opp. Men er det noen grunn til å være glad for det? Antakelig ikke, for heller ikke influensaen blir borte. Tvert imot vil det bare bli en enda større gruppe som blir smittet neste vinter fordi immuniteten synker ytterligere denne vinteren. Problemene blir ikke borte, de forskyves bare. Taler ikke det for at noe smitte faktisk bør sildre gjennom samfunnet?

Mens vi venter på flodbølgen av omikronsmittede som kanskje ikke kommer, er det grunn til å spørre om det finnes en plan for hvordan de ulike virusinfeksjonene skal kunne håndteres samlet sett? Er det på tide med en mer helhetlig strategi nå som 90 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert mot korona?

Hvordan skal vi komme oss ut av situasjonen vi er i med den sykehuskapasiteten vi faktisk har? Er virkelig det ensidige fokuset på en relativt lav andel uvaksinerte av korona en konstruktiv måte å løse de samlede problemene på? Det burde være mulig å føre en mer sivilisert debatt enn den vi har sett siste uken.

Og til alle dem som aldri får strenge nok og mange nok tiltak: Pass deg for hva du ønsker, det kan gå i oppfyllelse! Husk at forslaget om innføring av portforbud som mulig smitteverntiltak bare ble lagt i skuffen. Og som tidligere statsminister Solberg sa, derfra kan det tas opp igjen!

