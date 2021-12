Fordommene mot det lykkelige bygdeliv

Julen er høytid for følelser: Gi rom for både de gode og de vonde

For et drøyt år siden kjøpte jeg meg et småbruk i Isfjorden i Møre og Romsdal, og som Adresseavisens kommentator Kari Hovde åpenbart har fått med seg, forsøker jeg å bruke Instagram-kontoen min til å inspirere andre til å gjøre det samme. Men Hovde lar seg ikke overbevise. «Drømmen om et rolig liv på landet har sine skittenrealistiske slagsider», skriver hun. Men hva vet vel hun egentlig om det?

For meg handlet ikke valget om å få meg et roligere liv. Etter 18 år i blant annet Bergen, Kairo, Rio de Janeiro, New York og Oslo vendte jeg faktisk blikket til bygda for å finne mer mening og mer stimulerende omgivelser. Dramatiske fjell i bakgården, puddersnø i hverdagen, frukttrær, låve, eget naust med båt og et matfat av en fjord på tolv favners avstand.

LES OGSÅ KARI HOVDE: Myten om det lykkelige bondeliv

Men bak dette glansbildet gjemmer det seg mange feller, hevder Hovde. Hun frykter et liv der elbilen må skrotes, frosne vannrør, avglemt septiktank, høy strømregning og lang vei til barnas fritidsaktiviteter. Kanskje drømmer hun om et småbrukerliv innimellom, men heldigvis tar hun raskt til vettet. Vel, kjære leser. Jeg tror ikke vi skal la en kommentator i bybobla få være kilden vår til hvordan livet på landet faktisk er. La meg heller hjelpe deg å ta første steg mot bygdedrømmen.

Rauma kommune, der jeg bor, er en kraftkommune med svært variert næringsliv, tilflytting fra hele Sør-Norge, et glohett boligmarked, fantastiske støtteordninger for gründere, et reiseliv i stor vekst og praktisk talt null arbeidsledighet. Det har musikkfestival, fjellfestival, over 130 frivillige organisasjoner, og den berømte ullvaren vår har blitt et valfartssted for strikkeentusiaster fra hele verden. Vi har teknologibedrifter, både offentlige og private skoler og barnehager, SV-ordfører, et fantastisk idrettsmiljø, en kulturskole til å bli misunnelig av, og vi tiltrekker oss noen av verdens største navn innen fjelløp og skikjøring (ja, og de kjøper seg småbruk her).

Vi har én time til flyplassen i Molde, og i Åndalsnes sentrum kan man sette seg på toget opp Nord-Europas vakreste jernbane om morgenen og være på plass i Trondheim eller Oslo til lunsj. Er det rart vi opplever et rush av tilflyttere?

Du trenger ikke tenke på septiktanken. Du har abonnement hos et selskap som tar seg av tømming og rens, og de fleste er tross alt tilkobla det kommunale avløpssystemet. Kraftselskapet eies av kommunen, og overskuddet går rett inn på budsjettet, og det fordeles støtte og stipender til kultur og idrett. Elbilandelen ligger ikke så langt bak resten av landet, og det er kanskje ikke så rart, når det nesten alltid er plass ved hurtigladerne i byen. Driveplikten løste jeg lett ved å smelle opp noen gjerder, og la andre i bygda få sende dyra sine på beite hos meg. Og det beste av alt, kan venner med barn fortelle meg, er at hverdagslogistikken er mye enklere her på bygda enn i byen. Kanskje er ikke livet roligere, men man får tid til mer: Mer tid med familien, mer tid til å dyrke interessene sine. Både bikkja og jeg er glade over at vi slipper tre kvarter på trikken for å komme oss på ski.

«Er du ikke redd for å ikke finne likesinnede?» spurte ei venninne, som i likhet med meg har utdannet seg ved et av verdens beste universiteter. Hva slags venner skal en med fancy mastergrad finne på bygda? Men det var nettopp det jeg var lei av i byen: Alle jeg omgikk tenkte som meg, de hadde samme type utdanning og jobber, lo av den samme humoren, stemte på de samme partiene, drakk den samme petnaten og kverna den samme hipsterkaffen. Jeg levde i en boble. På bygda har man ikke det privilegiet å bare kunne omgå folk som ligner en selv. For oss som ikke frykter å bli utfordret, er det en gave. Å møte mennesker som har annen livserfaring, andre interesser og andre meninger, gjør meg til et bedre menneske.

Fjerde søndag i advent var vi 16 mennesker i 20- og 30-årene som tok julebadet på den lokale badestranda, der Romsdalsfjorden kommer inn fra storhavet. To var lokale, resten var innflyttere, de aller fleste hadde ankommet det siste året. Ingen av oss kjente hverandre for ett år siden. Etter badet satt vi på den lokale, økologiske kafeen over kopper med varm chilikaffe og pinnekjøttsalat og gledet oss til å få jula overstått, så vi alle kunne komme tilbake til hverdagen i Rauma igjen. For man trenger ikke å flytte til et nedslitt småbruk for å bo på bygda. Man kan finne seg småbruk i god stand (som jeg gjorde), eller man kan velge blant fantastiske bolighus med nydelige omgivelser til en helt annen pris enn det automatiske gjeldsslavemarkedet i byen utsetter deg for. Dermed kan man prioritere å jobbe litt mindre, ha lavere inntekt og et mer fullverdig liv.

Savner jeg egentlig noe i dette småbrukerlivet mitt i det hele tatt? Tja, bare én ting, kanskje: Noen å dele det med. Men nå som Adressa har publisert bilde av den nakne rumpa mi i avisa (uten å spørre om lov først), kan jeg vel alltids håpe på at den delen av drømmen også snart går i oppfyllelse. Det er i alle fall ingen grunn til å la seg skremme av folk som ikke vet hva livet på bygda faktisk har å by på.

