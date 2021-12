Ynkelig julegave til lærere og elever ved Bybroen vgs.

Julen er høytid for følelser: Gi rom for både de gode og de vonde

Regjeringen starter fra nyttår arbeidet med å redusere mangfoldet i Skole-Norge. Det gir lærere og elever ved friskoler over hele Trøndelag en usikker fremtid. 13. desember skriver rektor ved Bybroen vgs., Rannveig Gissinger, i Midtnorsk debatt at hun er oppriktig bekymret for skolens framtid på grunn av regjerings triksing med tall.

I det som blir det tredje annerledesåret på rad, får skolene beregnet statsstøtte ut fra urettferdig tallgrunnlag. Det tar ikke høyde for lønnsvekst og den generell prisøkning i samfunnet det siste året. Friskoleloven sikrer elever på friskoler 85 prosent av statsstøtten som en elev i den offentlige skolen får. Dette blir ikke fulgt med regjerings talltriksing.

Regjeringen kutter også støtten til skolebygg med omtrent 40 prosent, ned til 1760 kroner per elev. Å la disse endringene tre i kraft over natta, og midt i skoleåret, er uverdig behandling av mange tusen helt vanlige nordmenn. Det er en selvfølge at regjeringspartiene følger sin egen politikk om å stramme inn for friskoler, men at de har samvittighet til å la dette skje slik, er overraskende.

Rektoren ved Bybroen viser i sitt innlegg hvorfor Norge trenger friskoler. Mange elever med drøm om et vitnemål, men uten rett til skoleplass, får drømmene sine oppfylt her. Gissinger skriver i sitt innlegg om tidligere elev «Ali» fra Syria, som har overlevd flukten fra borgerkrigen i Syria, og nå er ferdig sykepleier. Friskoler gir alle elever med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger de samme muligheten til å få et vitnemål.

Den norske eleven er mangfoldig, og det ønsker Trøndelag KrFU at det norske skolevesenet også skal være. Regjeringens julegave til elevene og de ansatte ved Bybroen vgs., og alle de andre friskolene rundt Trondheim, er ynkelig. Denne regjeringen har en egen evne til å vingle, men det ser ikke lyst ut for et julemirakel for elever ved trønderske friskoler.

