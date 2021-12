Så dyr må strømmen være for at vedfyring skal lønne seg

Saken oppdateres.

Igjen klarer trondheimseliten å provosere meg! I lørdagens Adressa har juryen plukket ut fem kandidater til å bli Årets trønder. Flotte kandidater alle sammen, men når vi ser bak ansiktene, finner vi følgende fakta:

Katrin G. Brubakk – bor i Trondheim

Tove Røsstad – bor og virker i Trondheim

Åge Aleksandersen – bor i Trondheim

Mikael Forselius – bor og virker i Trondheim

Ingeborg Senneset – bor og virker i Oslo

Når vi vet at kun ca. 40 prosent av Trøndelags befolkning bor innenfor bygrensene til Trondheim, er det da ikke litt rart at juryen har funnet 100 prosent av kandidatene til Årets trønder innenfor disse grensene eller i storbyen Oslo? Kanskje følgende opplysninger om jurymedlemmene har noe med juryens utvalgte kandidater å gjøre?:

Juryen består av: Bjørn Tore Grøtte – bor og virker i Trondheim, Siv Sandvik – bor og virker i Trondheim, Karianne Tung – bor og virker i Trondheim, Hans Vang – bor og virker i Trondheim, Berit Evjen – bor og virker i Trondheim og Svein Børge – bor og virker i Steinkjer

Juryen som hovedsakelig bor i Trondheim, har altså ikke klart å finne en eneste kandidat, som bor og virker på bygda i Trøndelag, verdig til å bli foreslått til Årets Trønder. Det vil si at 60 prosent av oss trøndere står uten noen som er våre nære forbilder, og som vi kan se opp til.

At juryen på seks medlemmer ikke har klart å trekke fingeren ut av sin egen navle og funnet ett navn fra Trøndelag som kan representere oss som bor på bygda, står for meg som ubegripelig og uten rot i virkeligheten. Men når vi kommer til kåringa Årets hverdagshelt, kommer det vel mange kandidater fra landsbygda – for det er jo så mye rart vi holder på med her ute uten å få ei krone i betaling for det.

God jul til alle trondheimere, og lykke til med kåringa av «Årets trondheimer».

