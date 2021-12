Helseplattformen skal gi en bedre helsetjeneste

Julen er høytid for følelser: Gi rom for både de gode og de vonde

Kolstad avsluttet året på best mulig måte – vant etter ligget under med seks mot topplaget

Reagerer på kommunedirektørens oppfordring: - Foreldre betaler for plassen. Et minimum må være reduksjon i kontingent

Saken oppdateres.

Helseplattformen jobber for at helsepersonell skal få bedre støtte i sitt arbeid og at innbyggerne i Midt-Norge skal få oppleve en mer helhetlig helsetjeneste. Kommunelege Knut Furuseth i Meråker stiller relevante spørsmål om innføringen (Adresseavisen 17. desember) som vi gjerne svarer på.

Helseplattformen er et fagsystem, et pasientadministrativt system og en felles pasientjournal som skal tas i bruk av St. Olavs hospital, Trondheim kommune og tre fastlegekontor til våren. Så følger de øvrige sykehusene i regionen, og etter hvert de kommuner og fastleger som har besluttet å gå inn i samarbeidet (foreløpig 38 kommuner).

Vi nærmer oss opplæring, og tidsbruken bekymrer Furuseth. Organisasjonene som skal ta i bruk Helseplattformen først, har planlagt dette grundig og tatt høyde for at en pandemi vil kunne by på utfordringer. De er enige om et minimum av opplæring, men nok til å få en god overgang til nye verktøy og arbeidsmåter.

For fastlegene som driver egen praksis, er det lagt opp til å fordele opplæringen på to kvelder. Løsningen som fastlegene får, er bygget og utviklet av praktiserende fastleger, og vi tilstreber at leger skal stå for opplæringen. Senere vil også videreutvikling gjøres av fastleger som er frikjøpt til å jobbe med prosjektet. Vi tror denne skreddersydde løsningen vil kunne bidra til å lette arbeidet i primærhelsetjenesten.

Selve overflyttingen av pasientinformasjon fra gammel til ny løsning er tekniske prosesser som gjennomføres av teknologer og helsepersonell. De samme fagfolkene vil også kvalitetssikre at rett data kommer over på rett sted. Alle overganger til nye løsninger fører med seg noe merarbeid for brukerne. Her vil fastlegenes egne erfaring bidra til at vi stadig blir bedre.

Ingen har full oversikt over hvordan covid-19 vil påvirke oss framover. Så langt har St. Olav og Trondheim kommune valgt å prioritere innføringen så langt det er mulig. Løsningen er allerede tatt i bruk ved laboratoriene. Dette har gjort det mulig å analysere dobbelt så mange covid-tester som vi hadde klart før omleggingen.

LES OGSÅ: Sa ja til Helseplattformen – vurderer å trekke seg igjen

Det er St. Olavs hospital, Trondheim kommune og Helse Midt-Norge RHF som til sist bestemmer om systemet godkjennes og innføring kan gjennomføres. Enkelt blir det nok ikke, men vi må huske hvorfor vi gjør dette – nemlig å skape en sømløs helsetjeneste for pasientene. Bedre informasjonsflyt er noe vi trenger i møte med dagens utfordrende smittesituasjon.

Det er mange som står på for dette store forbedringsarbeidet for helsetjenesten i Midt-Norge. Vi setter pris på engasjementet og inviterer gjerne Knut Furuseth inn i ett av våre mange informasjonsmøter!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe