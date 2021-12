Og alle hjerter gleder seg?

Spleis-aksjonen til Erika (22) gikk over all forventning: – Det har vært veldig mye tårer og følelser

Saken oppdateres.

Snart er dagen her! Den aller største, og for mange helligste, av dem alle. Julaften! Dagen er forberedt over lang tid både hjemme og ute. Gater og torg er pyntet med myriader av lys, og julemusikk spilles non stopp i utallige media og i kjøpesentrene.

LES OGSÅ: Undersøkelse: Hver fjerde nordmann føler seg ensom

Men er det egentlig slik at alle gleder seg til jul? Jeg hører stadig noen si at de gruer seg til jul, noe som også flere undersøkelser har stadfestet at flere gjør. Det kan være mange grunner til det. Ikke alle har en familie å dele julen med. Faktisk er over 40 prosent av oss aleneboere. Og mange av dem rapporterer at de er mye alene og ensomme, også i julen.

LES OGSÅ: Mørket faller på i lysenes by

Idealer og realiteter. Det er ikke uvanlig å se tilbake på barndommens jul med et gyllent blikk. Og mange har minner som de gjerne vil levendegjøre. Det kan være minner fra tiden da vi hadde bedre tid til hverandre, og ikke så masete selv om sju slag og rundvask også måtte til. Men fellesskapet trumfet ofte individets strev. Mye har skjedd siden da. I de siste 30 årene har vi fått et mer materialistisk og konkurransepreget samfunn, bedre for de fleste, men med mindre fellesskap og større utenforskap.

Ensomhet. Så hvordan kom vi dit vi er nå? Ut fra et sosiologisk perspektiv kan vi si at samfunnet har utviklet seg i en mer individualistisk retning som verdsetter individets selvstendighet og råderett. Dette på bekostning av kollektive normer og verdier. Mange voksne nordmenn rapporterer at de mangler nære venner eller personer de kan snakke fortrolig med.

Med koronaen har det blitt enda færre, og ensomheten tilsvarende større.

Hva nå? Det står uimotsagt at mennesket tross alt er et sosialt vesen, skapt til og med behov for å være sammen – i fellesskap. Et lyspunkt i utviklingen er de mange små og store arrangement for enslige som frivillige organisasjoner og flere tilbyr, spesielt i julen. Kanskje er tiden inne til å by på seg selv, utvide sirkelen eller bedre dialogen i julen? Julen er jo til for å vise medmenneskelighet og huske at av alle goder er kjærligheten den største.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !