Det beste nå er å gi Rekdal arbeidsro

Jeg har med glede lest Arve Tellefsens innlegg om RBK i Adressa. Det beste som nå antakelig kan skje, er at Kjetil Rekdal som trener får tid og arbeidsro i jobben sin. For han har virkelig en jobb å gjøre og lang vei å gå før RBK er der så mange av oss ønsker å se dem. Men laget består også av spillere.

Det virker på meg som mange av dem ikke spiller på et lag, men opptrer mer som individualister som først og fremst tenker på sin egen karriere og håper på fremtidig spill i andre og mer meritterte klubber i Europa. Samspill og lagspill blir deretter. Hederlige unntak finnes.

Jeg skjønner at i moderne fotball kommer man ikke utenom å tenke på og spille i systemer og formasjoner – avhengig av egen stall og motstander. Men glemmer man av og til også å trene opp den individuelle ballferdigheten hos hver enkelt? Den later for manges tilfelle i RBK langt tilbake å ønske. Med de beste ønsker for klubben. Måtte årsmøtet i februar gi valgresultater som kan vende RBK i riktig retning.

