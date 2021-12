Faktafeil om grensekontroll

Saken oppdateres.

Adresseavisen presenterer tall som ikke stemmer, i kritikk av politiets grensekontroll. Man må gjerne kritisere innreiserestriksjoner og nivået på grensekontroll, men enkelte momenter i torsdagens kritikk i Adresseavisen må korrigeres.

Trøndelag politidistrikt skal kontrollere minst 400 reisende per uke, ikke 400 reisende per måned, som det hevdes.

I forrige uke kontrollerte politiet i Trøndelag nærmere 1000 personer – dette personer som ferdes både langs vei, med tog og via Trondheim lufthavn.

Politiets oppdrag er å gjennomføre kunnskapsbaserte stikkprøvekontroller på indre grense, etter at regjeringen endret strategien for kontroll ved innreise. Samtidig ble det åpnet for grensekryssing ved alle grenseovergangssteder, noe som tidligere var begrenset.

At politiet jobber kunnskapsbasert, betyr - blant annet - mer kontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk, og at kontrollaktiviteten tilpasses etter hvor mange som reiser.

Politiet kontrollerer om de reisende følger plikter og krav ved innreise, og resultatene fra kontrollvirksomheten viser at de reisende i stor grad nå gjør dette.

I tillegg har Tolletaten fått i oppdrag å bistå politiet, slik at deres mannskap også kontrollerer at de reisende forholder seg til innreisebestemmelsene.

Regjeringen har bestemt at innreiserestriksjonene per nå er tillitsbaserte og at ansvaret for å følge dem opp ligger på den enkelte reisende. Det kan man mene hva man vil om, men politiet må forholde seg til dette. Og kontrollaktiviteten er altså langt større og mer målrettet enn det man får inntrykk av i torsdagens artikkel.

