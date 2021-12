Lær av historien - krev vaksinepass

Spleis-aksjonen til Erika (22) gikk over all forventning: – Det har vært veldig mye tårer og følelser

Like etter at moren døde skulle sønnen oppsøke barndomshjemmet: - Forferdelig opplevelse å se det ramponert

Like etter at moren døde skulle sønnen oppsøke barndomshjemmet: - Forferdelig opplevelse å se det ramponert

Saken oppdateres.

Da jeg begynte på gymnas, som det het i den tiden jeg begynte i 1964, var det et minimumskrav for å få begynne der at jeg kunne vise fram vaksinasjonsattest for kopper. Hadde jeg ikke det, var det bare å glemme. Hva er det i dag som gjør det så veldig vanskelig å kunne forlange at du viser fram attest på at du er vaksinert mot covid-19? Det kan umulig være et personlig anliggende om du er vaksinert eller ikke i disse tider.

LES OGSÅ: Rita Otterviks bønn til frivillig uvaksinerte: – Det finnes ingen unnskyldning lenger

Koronapasset er et bevis på at du er vaksinert eller frisk etter covid-19. Det er alles plikt å forhindre at viruset sprer seg til hele befolkning. Det minste den enkelte kan gjøre da, er å la seg vaksinere.

Vi hører daglig om frykten for at helsevesenet kan kollapse på grunn av at flere blir innlagt, vaksinerte, men enda flere uvaksinerte. Hvis jeg (som er vaksinert) blir innlagt og må i respirator, og det er ikke flere respiratorer igjen, forlanger jeg at en uvaksinert fjernes fra respirator-sengen og jeg får denne. Han som lå der, har muligens valgt å ikke gjøre hva som står i hans makt for ikke å bli smittet.

Koppevaksinasjon var påbudt fra 1810 frem til 1976, etter det var kopper å regne som utryddet. Vaksinen virket altså. Polio ble likeså erklært utryddet på grunn av vaksinasjonsprogrammet. Lær av historien.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe