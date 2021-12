Vi er bare mennesker selv om vi kan se ut som superhelter

Samboerparet i Trondheim vil selge drikken som aldri slo an (bilde1) Over 300 søkte jobb hos Thomas: Dette gjorde Ingrid og Ida riktig (bilde2) Sjefskokk: Dette gjør trøndere feil når de spiser sushi (bilde3)

Vi skulle alle ønske vi var superhelter, med evig liv og ugjennomtrengelig for skade og sykdom! Men dessverre så er ansatte i barnehagen bare mennesker, slik som alle andre, selv om det kan se ut som vi er superhelter. Vi er også barnebarn, mor, far, datter, sønn, tante, onkel, kjæreste og ektefelle.

Ikke roper vi høyest om det som er utfordrende i vårt yrke, vi slenger alltid på et smil, bretter opp ermene og strekker strikken helt til den ryker. Det er på tide at endring oppstår, situasjonen med bemanning er ikke noe nyoppstått, det har blitt ropt om lenge et behov for økt bemanning inn i barnehagesektoren.

Hold dere friske og trygge alle standhaftige og dyktige kollegaer i barnehager, skoler og SFO. Håper ikke FHI sitt forslag om unntak for karantene vedtas uten noen form for tiltak, og at vi alle plutselig står der uten noen beskyttelse eller tredje dose midt i smitteutbruddene dag inn og ut! Sist jeg sjekket, gjaldt arbeidsmiljøloven for oss også.

