Nybegynner i julefeiring

Jeg vokste opp i et land der det ikke var lov å feire jul. Det som kalles julestemning, har vi ikke i Russland. Det koselige, varme og hjemmekjære som preger Norge på denne tiden av året, har lenge vært fremmed og kjedelig for meg. I Russland har vi «prednovogodnjaja sujeta», nyttårsstri eller førnyttårs-uro. Jeg husker hvordan den uroen steg gradvis gjennom hele desember og kulminerte på nyttårsnatta, med en heidundrende feiring og med alle slags utskeielser.

Jeg var glad i førnyttårs-uroen som barn og ung voksen, men med årene ble jeg mer og mer stresset av den. Kanskje har jeg blitt litt mer norsk og har begynt å sette pris på kosen og roen den norske jula kan faktisk by på? Man tenner lys, samles med de aller nærmeste og kjæreste og minnes viktige ting i livet, som generøsitet, omsorg og nestekjærlighet.

Jeg vokste opp i en familie der vi sjeldent samles. Både far og mor var arbeidshester, glimrende og dedikerte i sine jobber: den ene - kriminaldommer og den andre - skolelærer og inspektør. De jobbet mye og hardt, og vi hadde nesten aldri familiesamlings-stunder. Dette med familie har jeg ikke lært helt, men jeg tenker at det er aldri for sent å lære. Dessuten har jeg hatt andre lærere enn mine foreldre. Jeg har møtt mange gode mennesker, både i Russland og i Norge, som har inkludert meg blant sine nærmeste og gitt meg en følelse av familie. Dette er jeg veldig takknemlig for!

Det finnes imidlertid noen russiske skikker jeg vil gjerne ivareta. Det gjelder, for eksempel, det store fellesskapet utenfor nær familie. Et sånt fellesskap ser vi i julefilmen fra østblokken «Med Grimm og gru». Dyrene i skogen går sammen for å hjelpe geitemora med å redde geitekillingene hennes fra ulven. Sånn var det også i min barndom. De gangene mine foreldre ikke kunne stille opp for meg, tok andre voksne over. Klasseforstanderne, skolebibliotekarene, kantinedamene tok vare på meg og min søster. Det tok virkelig en hel landsby for å oppdra et barn. I Norge rår fremdeles kjernefamilien, men jeg begynner å merke en endring, en åpning mot et større fellesskap på tvers av blodsbånd, også her i Norge. Og det gleder meg!

Jeg føler meg fortsatt som nybegynner i dette med julestemning, men jeg driver og lærer meg. I fjor kjøpte jeg min første adventsstake og tente mitt livs første adventslys. Jeg håper vi alle får en fin og fredelig julefeiring, uansett om vi kan dette med jula eller ikke. Må alle dele håpet, så gode ting kan skje. Jeg tenner mer enn gjerne lys for det.

