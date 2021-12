Ynkelig fra KrFU

Ståle var sjef for 55 ansatte og omsatte for 90 millioner. Så gikk alt fryktelig galt

Ledelsen i Trøndelag KrFU skriver i Adresseavisen 22. desember at regjeringen har gitt lærere ved Bybroen videregående skole en «ynkelig julegave». De unnlater imidlertid å fortelle at julegaven faktisk ble laget av den borgerlige regjeringen som KrF selv var en del av.

Private skoler godkjent etter friskoleloven mottar støtte som tilsvarer 85 prosent av de gjennomsnittlige driftskostnadene til den offentlige skolen, målt to år tilbake i tid. I 2020 gikk utgiftene i den offentlige skolen ned. Som følge av dette la Solberg-regjeringen i forslag til statsbudsjett inn mindre penger i statstilskudd til private skoler i 2022 enn i 2021. Bybroen videregående skole og andre private skoler i Norge får dermed lavere statstilskudd i 2022, noe rektor ved Bybroen videregående skole, Rannveig Gissinger, omtaler i et innlegg i Adresseavisen 14. desember.

Den nye regjeringen har forståelse for at budsjettkuttet kom overraskende på de private skolene. Vi har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å undersøke årsakene til endringen i tilskuddsgrunnlaget for private skoler i 2022.

Når det er sagt, er den nye regjeringen kritisk til den generelle adgangen til å starte private skoler, profilskoler og yrkesfagskoler som vi har sett under de to siste borgerlige regjeringene. Vi ønsker å stoppe privatiseringen av den norske skolen, og har nå sendt forslag til en ny privatskolelov på høring. Selv om vi fjerner muligheten til å bli godkjent som privat profilskole og yrkesfagskole, åpner vi for å godkjenne skoler som representerer et reelt supplement til den offentlige skolen, for eksempel steinerskoler, internasjonale skoler og skoler drevet på et livssynsgrunnlag.

Mens KrF i regjering har kjempet for å gi private utdanningskonsern større plass i den norske skolen, ønsker den nye regjeringen å bygge en sterkere og mer mangfoldig offentlig fellesskole med plass til alle. Men uavhengig av om elevene går i en privat eller offentlig skole skal vi selvfølgelig ivareta elevenes rettigheter og sikre forsvarlig finansiering av skolene.

