Barnehagene trenger tillit og forståelse

I Adresseavisen 17. desember sier Leon Bafondoko at ingen barn skal møte en stengt port. Han mener at Trondheim kommune gjør for altfor inngripende tiltak. I tillegg beskyldes kommunen for å utfordre barnekonvensjonen med dette tiltaket. Barnets beste skal alltid veie tyngst. Det er jeg enig i. Da må vi diskutere hva som er barns beste. Er det til barnets beste å bli levert i en barnehage uten ansatte? Eller bli overlatt til totalt ukjente vikarer flere dager i løpet av en uke? Som tidligere hovedtillitsvalgt i kommunen vet jeg at kommuneledelse, styrere/enhetsledere, barnehagelærere og øvrige ansattes intensjoner alltid er å gi et best mulig tilbud til barna.

Det er godt å høre at noen barnehager har nok faste vikarer til sitt behov akkurat nå, og jeg skulle ønske det var gjeldende for alle. Slik er det ikke. Mange enhetsledere og lederteam har jobbet intenst med å få skaffet egne faste vikarer over tid. Kommuneledelsen gjør nå en ekstra innsats for å få flere til å melde seg som vikarer både på helse og oppvekst. Til nå har det rett og slett ikke vært nok folk som har meldt seg til å være vikar i barnehagene. Hva skal man da gjøre?

Små barn er ikke tjent med en barnehagehverdag som ikke oppleves trygg for dem, med altfor få ansatte eller kun ukjente vikarer på avdelingen. Da er stenging det eneste riktige tiltaket å gjøre. Jeg er helt trygg på at enhetsleder for barnehagen (styrer) i samråd med tillitsvalgte, verneombud og kommunalsjef har gjort grundige vurderinger før dette skjer, og at det er eneste gjenstående mulighet.

Koronakrisen kunne kanskje ingen forutse, men bemanningskrisen i barnehagen har vi varslet om lenge. Når styrere må velge mellom hvilke lover de må bryte/strekke på for å ha et barnehagetilbud gående. Barnehageloven og/eller arbeidsmiljøloven? To år er for lenge å stå i en unntakstilstand. Og enda ser vi ikke slutten. Om ikke alle har fått det med seg enda så er løsningen at vi må ha flere faste ansatte!

Som politiker i bystyret og oppvekstkomiteen er du også både barnehageeier og arbeidsgiver for de ansatte, og derfor ansvarlig for at vi har et godt barnehagetilbud og et forsvarlig arbeidsmiljø. Barnehagene trenger at politikere på alle nivåer hører ropene om hjelp og finner løsninger sammen med dem, ikke kritikk for de vanskelige beslutningene de må gjøre.

