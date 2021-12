Kan Norge ennå stoppe opp og tenke før Beijing-OL?

Ryddeeksperten fra Trondheim: Slik får du et ryddig hjem for alltid (bilde3)

Jeg vet selvsagt at løpet er kjørt. Billettene til Kina er innkjøpt, hotellrommene reservert. Idrettens ledere i Norge gleder seg og drømmer stort. Klarer vi 44 medaljer? Når dere står på balkongene og ser utover den mektige byen, kan dere sende en tanke til fotografen som tok dette bildet. Fotografer fra alle de store bildebyråene var innestengt på hotellet, og derfra tok de omtrent samme bilde. «The tank man». Mannen som tilfeldigvis kom gående fra butikken med to plastposer og bestemte seg for å blokkere en stålorm av stridsvogner.

Så gjorde han det, og ble neppe gammel. Interessant å vite hva som skjedde med føreren av stridsvogna? Hvorfor ga han ikke bare full gass? Fikk han ordre om å la det være, eller var han fortsatt et tenkende og følende menneske?

I dag er Den himmelske freds plass et tabuord i Kina. Mange vet ikke engang hva som skjedde der og hvorfor disse vårdagene i 1989. Anslagene over drepte og sårede varierer, et sted mellom 1000 og 10 000 mennesker. Studenter og arbeidere som på fredelig vis krevde demokrati og frihet, også fra korrupte ledere i det kinesiske kommunistpartiet.

Jeg går ut fra at norske idrettsledere og aktive idrettsfolk har lest seg opp og vet hvilket land de reiser til. Det gjelder også en liten hær av ivrige ledere fra norsk næringsliv. Her lukter det butikk lang vei. Jeg tror vi er mange i Norge som føler oss flaue. Omtrent som vi kjenner oss når vi ser bilder av en strålende Sonja Henie som hilste til Hitler i Berlin 1936. Er det drøyt å trekke noen paralleller?

Personlig har jeg gått til det radikale skritt å boikotte ski-OL i Beijing 2022. Det skyldes delvis at NRK kommer til å dekke mesteparten over radio, fordi rettighetene er solgt til TV Norge.

