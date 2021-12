Plikt, ansvar og samvittighet er viktige

- Poenget er å sette seg et mål som er såpass hårete at du er i tvil om du klarer det

– Jeg så at det rant blod fra et kutt. Det så ganske dramatisk ut

Saken oppdateres.

Som folkevalgt medlem av bystyret har jeg tenkt mye på tre ord som beskriver hva som kan forventes av meg: Ansvar, plikt og samvittighet. Som medlem i arbeids- og sosialkomiteen i bystyret i Trondheim har jeg en plikt til å stille opp for dem som ikke har det så bra.

LES OGSÅ: Rita vil at Trondheim skal styres på en annen måte

For meg og for Høyre har vi lenge hatt særlig fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ikke bare fordi det er mange brukere og pårørende som trenger vår støtte, men også fordi de rødgrønne partiene er uten engasjement for disse menneskene. Da må vi som er i opposisjon være deres talerør. Det viser vi i budsjettet også denne gang.

Kommunedirektøren vil gjennomføre en omstilling på feltet, og det forstår jeg godt. En bemanningskrise, høyt sykefravær, stort gjennomtrekk, manglende kompetanse og for dårlig individuell tilpasning er blant utfordringene som må løses. Men vi kan ikke kutte i bevilgningene før vi får ordnet opp. Tvert om bør vi bruke omstillingen til å heve kvaliteten på tilbudet.

Det gledelig at ordføreren i nylig endelig innrømmet at tilbudet i BOA er for dårlig. Men det er skuffende at ordføreren ikke tar politisk ansvar, men skylder på kommunedirektøren og dennes ansatte. Jeg forstår ikke at de rødgrønne partiene har samvittighet til nok en gang å svikte de utviklingshemmede.

LES OGSÅ: BOA - nedskjæringer om igjen

Vi har mange andre utfordringer på vårt felt. Tomme kommunale boliger må selges slik at husleiene kan holdes nede. Vi må styrke frivilligheten og brukerorganisasjonene innen både rusfeltet og integreringsfeltet. Nav må settes i stand til å få folk i jobb. Og vi må styrke bevilgningene til fritidsaktiviteter for unge i lavinntektsfamilier. Etter at regjeringen kuttet bevilgningene til fritidskortet, som etter fullføring av opptrappingsplanen ville gitt 60 millioner kroner til unge i Trondheim, er det desto viktigere at Trondheim kommune stiller opp.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !