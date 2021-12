Bil er fandens verk for å bryte ned samfunnet

Lea var flau over interessen sin, og holdt den for seg selv. Nå lever hun av den

Adresseavisen ser ut til å lede korstoget mot bilen og alt dens vesen. Oraklet i avisen gir seg ikke i sin iver for å få oss vanlige borgere til å forstå hvor jævlig bilen er, som om den var et tenkende individ, og hvor skadelig den er mot vår manglende forstand om hvordan vi må ta grep, før det er for sent.

Allerede nå kan han bekrefte hvor ille det er å bo på Tiller midt oppi en pøl av biler, for ikke å snakke om Haakon VIIs gate på Lade. Han mener redningen kan være i Kjerkgata på Røros og da tenker han sikkert på Julestemningen og et besøk hos Trygstad konditori med kaffe og kanelsnurr.

Jo da, de fleste trives der de hadde sine sorgløse barneår. Oraklets alter ego, Lundemo, mener helvete brøt løs da bilsalget ble frigitt i 1961. Jeg skjønner han gjerne vil drøye det lengst mulig, men for oss andre ble bilsalget frigitt 1. oktober 1960. Nå var det ikke slik at salget gitt direkte til himmels, noe herren neppe ville satt pris på, nei da det tok sin tid, ikke alle hadde penger til å kjøpe ny bil og banklån var slett ikke for alle i allmuen.

Det var den gang ganske mange biler på veien og godt utvalg av brukte , etter en omfattende bruktbil import fra Europa og USA i alle år etter krigen. Innbytte var en selvfølge og oppgraderingen av bilparken tok tid.

Bilen er kanskje verdens viktigste oppfinnelse. Den ga oss mobilitet og bidratt sterkt til alle samfunns utvikling. Selvsagt har dette medført negative sider også, men det er viktig å finne en balanse her som i de fleste andre sammenheng.

Oraklets misnøye med Tiller og Lade bør adresseres vår politikere og eiendomsutbyggere og gjenspeiler både den teknologiske utvikling og den generelle velstandsøkningen hvor rikdommen i Norge er særlig merkbar. Velstandens tydelige effekt er forbruksvekst i et usedvanlig høyt tempo hvor bilen også inngår. I praksis vises dette ved flere biler pr. husholdning og hyppig bytte til ny modell. Det samme skjer med andre kapitalvarer som blant annet båter, møbler, sykler, flyvemaskiner, avansert leketøy, eiendom, osv. Oraklet skal vite at det mest miljøvennlige, uansett, er tingenes levetid, jo lengre de holder og brukes, jo bedre både for sjel, legeme og lommebok.

Oraklet og resten av avisen bør heller fokusere og spisse sin innsats mot bruk og kast samfunnet heller enn til stadighet gi negativt inntrykk av de som gjerne kjører bil. Det skaper bare en polarisering vi kan klare oss uten.

