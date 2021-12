Hva skjer med vårt hovedpostkontor?

Et lite stopp med hunden på julaften, langt inne i Bymarka, spolerte julestemningen for familien Braathen

Stjørdal Pensjonistlag er blitt kontaktet om hvordan vi stiller oss til nedleggelse av vårt postkontor i vår by.

Tjenesten skal trolig legges til våre butikker, med resultat at noen får vanskeligheter med sine posttjenester.

Noen har behov for personlig kontakt og råd i en vanskelig og hektisk tid.

Vi forventer at flere lag og foreninger har meninger om en så viktig sak som vår posttjeneste har vært og blir helt sikkert i framtida.

Vi må også appellere til våre politikere om at nå må dere ikke sitte å finne dere i en sånn behandling av vår by.

Nå skjer vi resultatet av hva modernisering og innsparing fører med seg.

Taperne i dette hysteriet blir de eldre og mange andre som ikke er inne i den moderne tenkemåten.

Et spørsmål må også rettes til vår nyvalgte regjering.

Vi som håper og tror på regjeringens målsetting. NÅ ER DET VANLIGE FOLKS TUR: At det skal føre til at vi vanlige folk blir hørt og kan påvirke hvordan samfunnet skal utvikle seg framover.

For ikke så mange år siden da vårt land ikke hadde de økonomiske ressursene som vi har i dag, var det postkontor i stort sett alle grender.

Er vi kommet så langt at vi ikke har midler til at vår store kommune skal ha eget postkontor?

Skal det virkelig bli sånn at det blir de store butikkjedene som ikke har postkundene sine behov i tankene, men heller hvor stort overskuddet kan bli?

Er det virkelig et sånn samfunn vi ønsker oss inn i framtida?

Stjørdal Pensjonistlag håper at vi har politikere som er så modige at de tørr si fra at dette godtar vi ikke, og forlanger at minimum ett postkontor må være på plass i en så stor kommune som Stjørdal har blitt.

