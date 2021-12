Nordmøringer på trondheimsbesøk: Ei sann historie frå samtida

Et lite stopp med hunden på julaften, langt inne i Bymarka, spolerte julestemningen for familien Braathen

Siste helga før jul var kona og jeg invitert til barnedåp i Trondheim. Det passet bra, for da fikk vi anledning til å utveksle årets julegaver til slekt og venner i byen. Dåpsselskapet var på huset til Nardo IL. Siden vi kjørte el-bil, googlet vi etter nærmeste lademulighet. Vi fant et døgnåpent ladepunkt rett over veien for idrettshuset. Da vi kom dit, vokste begeistringen. For ladepunktet var under tak, i et ganske nytt og fint parkeringsanlegg. Så bra!

Dåpslaget nærmet seg ende, og siden vi hadde relativt god tid, bidro vi med å rydde festlokalet. Da vi forlot idrettshuset, så vi at lysene på Kiwi over gata – der vi hadde parkert - ble slukket. «Oi, er det så sent,» sa jeg. Til vår store overraskelse var det kjørt ned et digert rullegitter foran parkeringskjelleren der bilen vår sto. Lyset var slukket. På en maskinskrevet notis ved siden av portåpningen, stod det at parkeringsarealet fulgte åpningstidene til Kiwi-butikken ovenfor. Denne så vi ikke da vi entusiastisk kjørte inn.

Vi fikk ikke svar da vi forsøkte å ringe Kiwi Nardo, men Kiwi Orkanger svarte og var veldig imøtekommende for å løse floken. De ville ringe folkene på Nardo, men heller ikke de lyktes. Jeg ringte Securitas, med de har bare ansvaret for utvendig sjekk, og anbefalte å ringe selskapet som stod for pengetransport. NOKAS svarte tvert og ville gjerne bistå. Men de kan naturlig nok ikke åpne butikken på eget initiativ. De skulle sjekke litt. NOKAS-dama ringte vennlig tilbake, og kunne fortelle at vi ikke var de første som hadde blitt innelåst. Om vi ville ha bilen, måtte vi vente til neste morgen klokken 07. NOKAS-dama var fortvilet, men kunne ikke hjelpe mer. Vi stod der i finklær og småsko, sammen med julegavene vi hadde utvekslet, i regnvær og mørke.

På dette tidspunktet var irritasjon og frustrasjon så stor at regnet dampet bort før det nådde skallen min. For at julegavene ikke skulle bli fullstendig bløtlagt, startet vi ferden rundt Trondheim til fots. Søkkvåte landa vi til slutt på Scandic Nidelven, som gav oss en hjertelig mottagelse og ei god seng. Å innta frokost på hotellet som har pris for beste frokost: Hærlig!

Når ting kommer litt på avstand, er det ikke så vanskelig å forstå Kiwi på Nardo heller. Men: Hva hadde skjedd dersom man hadde fjernet rullegitteret?

