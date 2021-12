Samarbeidet i arbeidslivet er et kinderegg

Lea var flau over interessen sin, og holdt den for seg selv. Nå lever hun av den

- Her har vi et mønstereksempel på hvordan hyttefeltene bør bli i framtida

- Jeg har vært så sint for at han ikke fikk hjelp tidligere. Han har mistet tre år av sitt liv

For Senterpartiet er denne saken et kinderegg

For Senterpartiet er denne saken et kinderegg

Saken oppdateres.

Trepartsamarbeidet har stått oss godt. Modellen har historisk sett gjort Norge til et av de tryggeste landene i verden å investere kapital i. At staten støtter de løsningene som partene i arbeids- og næringslivet kommer frem til at gir de beste vilkårene, har gitt oss en forutsigbar og langsiktig tenkning innen hvordan vi løser de utfordringene vi står ovenfor til enhver tid. Den norske modellen har stått i særstilling og skinner i internasjonal målestokk.

LES OGSÅ: Frontfagsmodellen døde brått

Dessverre er den norske modellen under press av en avtale som ikke tar høyde for at det finnes flere hensyn en ren kapital. Andre kvaliteter vi burde kunne være i stand til å kreve ivaretatt i kontraktene våre, må vi enten bare se bort ifra, eller snike inn gjennom ekstra byråkratiske ledd. Ikke bare undergraver det vår partsansvar, men det slår bein under den medvirkningsretten arbeidstakerne trenger for at trepartsamarbeidet skal fungere godt.

LES OGSÅ: Lønnsfesten for toppene tar seg dårlig ut

EØS-avtalen gir muligheter for eksportnæringen, men har til dels katastrofale konsekvenser for enkelte bransjer, spesielt innen bygg- og anleggsnæringen. Bransjer der tilgang på arbeidskraft mer eller mindre frivillig jobber med lavere lønn og tidvis dårligere arbeidsforhold enn hva vi synes er akseptable for oss selv, utkonkurrerer de med ordnede forhold. At vi nå får en omkamp om et lovlig fattet, og moralsk riktig vedtak, viser den inngripen EØS-avtalen har i det norske demokratiet.

Som skoleeiere er det også verdt å legge til det ekstra ansvaret vi har for å skape attraktive arbeidsplasser for de elevene våre som går yrkesfaglige utdanningsløp. En mindre seriøs bransje gjør det mindre attraktivt å søke innenfor fagområdene, og det gir en mer usikker fremtid for de ungdommene som skal ut i arbeid. Her bør vi være tydelig på at vi skal stille krav, for.

LES OGSÅ: Hurra! Vi får 76 øre mer i timen!

Tariffavtalen er kanskje det viktigste verktøyet vi har for å sikre gjensidig gunstige og forpliktende avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Et krav om tariffavtaler for å få driftskontrakter med fylket, vil gjøre Trøndelag fylkeskommune til en pådriver for at også mindre aktører inngår tariffavtaler med sine ansatte. På den måten ivaretar vi vår rolle i den norske arbeidslivsmodellen.

For Senterpartiet er denne saken et kinderegg. Vi får slått et slag for den norske arbeidslivsmodellen, vi får slått et slag for det norske demokratiet, og vi får utfordret handlingsrommet i EØS-avtalen. Selvsagt skal det være tariffavtaler i våre driftskontrakter.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !