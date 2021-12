Nytt koronadødsfall ved St. Olav

For Senterpartiet er denne saken et kinderegg

Saken oppdateres.

Det høres så dramatisk ut, men det dør jo folk hver dag på norske sykehus. Men vi ser aldri overskrifter som for eksempel «Nytt kreftdødsfall ved St. Olav».

Jeg savner et mer nyansert bilde fra norske media. Det er jo ofte nevnt at de fleste som legges inn, er veldig gamle og har underliggende sykdommer. Så dør de egentlig av korona eller med korona? Ville den døde hatt et langt og lykkelig liv foran seg hvis det ikke hadde vært for korona?

