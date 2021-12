Stemte mot å «fryse» egne lønninger

Studentforeldre skuffet over manglende økning i studiestøtte

Fant to biler i grøfta med samme eier: - Nekter å forklare seg

Økte ti år på rad etter at Harald tok over

Det er skjedd noe med smitten i Trondheim etter at skolene stengte

Så mye av Trøndelag er utilgjengelig for allmenn ferdsel

Gjerdrum smykkes med hjerter og lys på ettårsdagen for leirskredet

Media skriver ikke om et nytt kreftdødsfall ved St. Olav

Om noen år kan arbeidslivet være villig til å bla opp tusenlapper for signaturen hans

Bil er fandens verk for å bryte ned samfunnet

For Senterpartiet er denne saken et kinderegg

Media skriver ikke om et nytt kreftdødsfall ved St. Olav

Mange barn under 11 år skutt og drept i USA

Saken oppdateres.

Fylkestinget i Trøndelag voterte 15. desember over et forslag fra MDG om å vedta en nullvekst for politikerlønninger i fylkeskommunen. Nullveksten skulle vedvare i hele økonomiplanperioden 2022-2025. Forslaget fikk dessverre kun 13 stemmer og falt.

Det var partiene Miljøpartiet De Grønne (4), SV (4), Pensjonistpartiet (2) og Rødt (3) sine stemmer. Politikerlønningene i fylkestinget er meget gode, og mindretallet mente at en nullvekst i lønningene var det riktige vedtaket å gjøre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !