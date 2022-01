Ravnkloa en villet utvikling av byen

Over et døgn etter at familien kom til sykehuset, ble årets nyttårsbarn i Trøndelag født

Det mangler folk i byen. Leser vi kommentarer om dette fra politikere og media, høres det ut som det er «kundenes» feil. I flere tiår nå har byens politikere systematisk lagt hindringer i veien for byens befolkning. Reduserte parkeringsmuligheter, sykkelveier, mindre tilgjengelige bussruter med metrobusser og stadig høyere parkeringsavgifter. Bilen skal bort! Det er målet.

Selvsagt er det lov å ønske seg det. Selvsagt er det lov å planlegge for det. Men konsekvensene av denne politikken må man da leve med. Handelen i Midtbyen kveles sakte, men sikkert. Ingenting å bli overrasket over. Vanlige mennesker vil alltid velge det som er praktisk i en svært travel hverdag. Passer bussen inn, tar man den. Passer ikke bussrutene med skole, barnehage, jobb og handel, så velger vanlige folk bilen. Ingenting å bli overrasket over. Derfor står man greit i litt kø på Tiller eller Lade fordi dette tross alt er enklere for å få dagen til å gå opp.

Å skylde på matkjedene blir for enkelt og direkte dumt. De har ikke regulert byen. Vi hadde lavprisbutikker i sentrum tidligere. De forsvant. Kan det skyldes vanlige folks ønskede handlemønster? Store ukeinnkjøp (da går tidstabellen opp) med bil? Ravnkloa med mange flere er et resultat av en politisk styrt utvikling av byen gjennom mange tiår.

Så kan vi vanlige folk bare sitte og vente på neste omdreining i hat-bilen-politikken. Hindringer og avgifter. (tilrettelegging som ord finnes ikke). Det gjelder å være sterk i troen. Jeg har et forslag til vurdering: Det er lov å kjøre bil bare annenhver dag. Hvem blir nestemann ut?

