Våre kortreiste reiser

Bovim røper manglende forståelse for et stort fagfelt

Vi frykter nå at 2022 skal bli et tungt år for mange

I TV-programmet «Hva feiler det deg?» 21. desember spurte programlederen amatørlaget: «Hvordan har reisen vært for dere lærere?» Han siktet til at laget hadde fått noen minutter til å google seg til en mulig diagnose på en «pasient». Altså en svært spesiell og kortreist reise. Og dem finnes det nå mange av: En norsk fotballspiller har nylig fått proffkontrakt i utlandet etter en «noe spesiell reise i tippeligaen», ifølge en sportsjournalist; «Romanen viser at (forfatteren) har vært gjennom en krevende reise» (siden forrige bok), skriver en bokanmelder, og «han sto i stormen til reisens slutt», ifølge en nekrolog, osv.

Slik brukes nå «reise» av lek og lærd i dagligtalen så vel som i mer formelle sammenhenger, og det sikter til avgrensede opplevelse og hendelser i våre liv. Altså langt fra ordets opprinnelige betydning og et språklig misfoster som på ingen måte bidrar til å lette samtalen mellom oss. I jakten etter ulike definisjoner på «reise», så jeg at et språkleksikon beskriver turen gjennom Dantes Inferno som en «imaginær og metafysisk reise». Å knytte dette til det nye reise-ordet, ville nok få Dante til å snu seg i grava ... men jeg fant også «bortreist».

At gamle ord og begreper får ny betydning og nye kommer til, er både en forutsetning for og resultat av et samfunn i utvikling. Det gjelder imidlertid ikke reise-ordet, fordi det dekker alt, og ingenting. Hvorfor sprer det seg da som en farsott? Kan det være bevisst jåleri eller ubevisst stammespråk? Sistnevnte signaliserer i alle fall noe om tilhørighet og fellesskap. Men det passer dårlig til det faktum at også rikspolitikere har hengt seg på «reisen». Det er ille, for Språkrådet har tidligere reagert på deres bruk av anglisismer, som Rådet kaller frustrerende fraser. Ifølge den siste Maktutredningen er det å svekke morsmålet og bidra til språktap «den ytterste formen for kulturell provinsialisme.» (Et lite malapropos: Tidligere kulturminister Trine Skei Grande jobber nå i kommunikasjonsbyrået Footprint. Kanskje noen med et annet førstespråk enn norsk, stusser over av hjernearbeid setter fotavtrykk.)

Jeg skal ikke røpe min mening om politikernes frasemakeri fordi det kan føre meg så nært en majestetsfornærmelse som det er mulig å komme uten å begå en. Jeg bare konstaterer at vår nye stortingspresident, Masud Gharahkhani, i et intervju sa at han i løpet av en uke i høst hadde vært gjennom en lang reise. Forhåpentlig uten å skrive regning på den ...

