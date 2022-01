Ikke dra ut nå, Emil!

Vi frykter nå at 2022 skal bli et tungt år for mange

Nå er ikke dette ment som en bønn fra min side. Fotballens mekanismer er dessverre ubønnhørlige, og derfor hjelper det ikke så mye hva vi supportere trygler og ber om. Pengene rår, og for oss er uansett klubben det viktigste. Det skal også her sies at du virker som en moden og reflektert person, som helt sikkert tar kloke valg i livet, uansett hva det gjelder. Men som fotballsupporter, og en av mange troillunger, så skulle jeg så gjerne sett deg på Lerkendal og norske fotballbaner minst et par år til. Derfor er dette heller ment som et godt råd i din videre karriereplanlegging.

For faktum er at du, Emil Konradsen Ceïde, er en av de mest spennende fotballspillerne vi har i Norge pr. dags dato. På mange måter er du definisjonen på moderne fotball. Din teknikk, hurtighet og lekenhet på banen er intet mindre enn vakkert å se på. Rosenborg og norsk fotball trenger sånne som deg. Spillere som konstant tør å utfordre motstandere, slå tunneler, gjøre medspillere gode og som også kan avslutte med scoringer i verdensklasse.

Men det er fortsatt for ustabilt. Så ærlige må vi være. Du trenger å spille hver eneste kamp, og du trenger å spille på deg enda mer selvtillit. Målet for neste sesong bør være å ligge alene på toppen av assist-statistikken i Eliteserien, putte 15–20 mål og bli fast inventar i troppen til Ståle Solbakken. Du trenger rett og slett å dominere norsk fotball i et par sesonger før du setter ferden mot det store utland. For dit kommer du garantert en vakker dag.

Jeg håper derfor virkelig at du og Rosenborg nå blir enig om å fortsette samarbeidet, i hvert fall et par sesonger til, slik at du virkelig kan få vist hvor god du er. Det vil du dessverre ikke kunne gjøre fra en innbytterbenk i Tyrkia.

