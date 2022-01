Eikrem svarer Riina Kiik: - Bare tøv at jeg ikke ble forsøkt kneblet

Saken oppdateres.

Jonas Skybakmoen er tilbake i Trøndelag etter fem år i utlendighet. Om han ikke skal finne seg sjøl i Meldal, har han og kona i alle fall funnet et gårdsbruk.

– Fem år i Oslo er nok, slår han fast, mens han tar med oss til Meldal.

I Omadressert forteller han hva pandemien har gjort med musikeren Jonas Skybakmoen. Vi snakker også om vaksinepass og skjenkestopp.

For ett år siden ble Kongressen i USA stormet. Skybakmoen har jobbet mye med det politiske USA, og spesielt det høyreradikale miljøet. Han gir oss et innblikk i hvordan det står til i landet akkurat nå. Uten å røpe for mye; det er ikke blitt bedre. Snarere tvert imot.

Vi oppsummerer 2021, og kårer vinneren av Mozartkule-quizene gjennom året.

Og selvfølgelig blir det anbefalinger av ymse slag fra Skybakmoen, politisk redaktør Siv Sandvik, kulturkommentator Terje Eidsvåg og programleder Roy Tommy Bråten

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen eller nederst. Eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone).



