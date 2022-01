Samer og særrettigheter

Frykter at to menn i 20-årene skal fortsette med kriminelle handlinger

Det ser ut til at samene kan ture fram med sine særrettigheter uten at verken politikere, media eller andre tør å stille kritiske spørsmål. Ta nå det sist aktuelle som gjelder vindmøllene på Storheia i Åfjord. De er ikke vakre der de skjemmer ut naturen både fysisk og visuelt. Men, de produserer strøm som nettopp i disse dager viser hvor livsviktig strøm er i et moderne samfunn.

Jeg antar at også samene drar nytte av strømmen derfra og fra Altavassdraget. Så noen konkrete spørsmål: Hvor mange samer er det som lever av reinen som beiter på Storheia? Hvor mye omtrent utgjør dette i årlige inntekter? Er det så at storsamfunnet også subsidierer denne næringa, og hvor mye årlig? Hvor mange reinsdyr er helt avhengig av beiteområdet på Storheia før og etter vindmøllene?

Dersom samene har særrettigheter der, så har kanskje vi andre noen rettigheter også. Skal vi få kompensert for visuelle ødeleggelser, redusert turterreng og delvis ødeleggelse for bærsanking mm. Jeg er sikker på at samene med sine statsstøttede organisasjoner og et godt bemannet sameting ikke har problemer med å svare på disse spørsmål.

