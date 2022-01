Døde på asylmottak. Nå blir Yemane minnet med egen dag

Saken oppdateres.

Feministhuset deltar med utstilling og seminar på markering av Yemanedagen 8. januar. Yemane Teferi fra Eritrea har gitt dagen navn. Natt til 8. januar 2016 døde Yemane Teferi på asylmottak på Bømlo etter 24 år i asylmottak i Sverige og Norge.

I de fem årene som er gått, er 8. januar blitt tatt i bruk flere steder i Norge (blant annet Oslo, Stavanger, Drammen og Hamar) for å kreve endringer i dagens strenge asylpolitikk og kjempe for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon. Initiativgruppen for markering av Yemanedagen er fra organisasjonene Antirasistisk Senter, RIA Rettferdighet i asylpolitikken, Mennesker i limbo og Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF), som alle deltar i Asylpolitisk forum.

I ly av covid-19 sover solidaritetsaktivismen for asylsøkere og innvandrere. Men. Noen sover ikke. En av dem er Gunnar Stålsett som skriver i Aftenposten 3. januar 2022: «Vi har 2495 beboere i norske asylmottak. Noen av disse blir sittende på mottak til de dør. De fortjener en reell ny sjanse slik mange forventet da Solberg-regjeringen annonserte en engangsløsning – et slags amnesti – for lengeværende asylsøkere. Det viste seg å være «fake news».

Første gangs markering av Yemanedagen i Trondheim er i småformat. Dette første året Yemanedagen markeres i Trondheim vil kun 20 stykker få anledning til å delta. For disse vil flyktning- og asylpolitikken komme tett og mangesidig på. Utstillingen «Fyrst og fremst menneske» av Liv Karin Dahlstrøm er basert på hennes opplevelser i Morialeiren i november 2020.

The Flying Seagul Norge, som arbeider med drama og teater i flyktningleirer, forteller om sine erfaringer fra Moria-leiren i desember 2021. Fatemah fra Iran har vært i Norge i 15 år og ventet på opphold. Hun forteller om sine erfaringer og kanskje synger hun også. Tekst av den tyske forfatter, dramatiker og regissør Jenny Erpenbeck presenteres i form av en video, skapt av Berit Rusten. Alt dette ender opp i en idédugnad « Hva kan gjøres». (For konkret program, se Feministhusets facebookside, under arrangementer.)

Feministhuset tenker at tiden er overmoden til å vise i handling at Norges flyktning- og asylpolitikk ikke foregår i vårt navn. Feministhuset er stolt over at vi benytter det lille rommet vi har i disse smittetider til å ha fokus på asyl- og flyktningpolitikken. Vi håper at vi, sammen med arrangørene andre steder i landet som også har funnet smutthull for markering, kan bidra til at Yemanedagen blir en landsomfattende, årlig og høylytt dag, der de av oss som føler skam over dagens politikk, kan uttrykke dette.

