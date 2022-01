Vedlikehold av veier i Trondheim

Kompani Lauritzen-profil blir første gjest etter at foreninger skrev under samarbeidsavtale

Observerer at salting og strøing i stor grad har opphørt i Trondheim kommune. Da må vel også innbyggerne bli fritatt for piggdekkavgift? I dag må AtB legge om bussruter fordi det er for glatt. I Kong Øysteins vei er det så glatt inn mot og inn i rundkjøringer at det er farlig å bremse.

Det finnes ikke unnskyldninger for slikt. En lek med liv og helse fra de ansvarlige. Så opplever man at det lasses på salt på tørre veier i fem plussgrader, men i uken etter kan det være snøvær og minus én grad. Og ikke en saltbil å se. Veldig inkonsekvent. Innimellom gjøres det selvsagt en god jobb fra mange, men det er det uventede som er det farligste.

