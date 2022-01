Italiensk klubb vil ha RBK-talentet som erstatter for stjernespiller: - Jackpot for begge parter

Saken oppdateres.

Hva er det gult nivå gjør for å hindre smitte blant ungdom? Jeg stiller dette spørsmålet helt seriøst, fordi jeg klarer ikke å se det åpenbare svaret. Her strever vi lærere med å holde klasser adskilte og holde dem i sine kohorter. Noe som fører til stor frustrasjon blant elever og ansatte.

For elevene fordi de ikke kan henge sammen med kameratene som går i en annen klasse. For lærere fordi vi står i konflikt med elevene konstant fordi ungdommene utfordrer reglene de selv har skjønt for lenge siden bare er tull. «Hvorfor kan ikke jeg gå bort til Stian? Jeg skal jo være med han hjem etter skoletid, uansett». «Hvorfor kan ikke vi gå til C-klassen? Vi spiller jo på samme håndballag. Vi skal på trening sammen i kveld.»

Vi har elever som vegrer seg å gå på skolen fordi de ikke får benytte seg av muligheten til å oppsøke venner i andre klasser. Vi har elever som er sinte og frustrerte fordi den sosiale arenaen skolen er har blitt minimalisert. Elevene ankommer og forlater skolen i stappfulle skolebusser på tvers av klasser, kohorter og klassetrinn. De henger på fritiden, fester i helgene, de spiller fotball, håndball, basket og hockey utenfor skoletid. Dette også ikke bare på tvers av klasser, kohorter og klassetrinn, men også på tvers av skoler og bydeler.

Gult nivå er et glansbilde oppfunnet av regjeringen Solberg som nå dessverre er tatt videre av regjering Støre. Jeg skjønner tanken da vi ikke visste så mye om alvorligheten til covid-19, men nå som omikron sprer seg, så viser det seg at det ikke er så farlig for ungdom eller vaksinerte voksne. Enten så kjører vi grønt nivå, eller så kjører vi ikke i det hele tatt, for en mellomting er bare dumt. Det forhindrer absolutt ingenting, og gjør bare skolehverdagen verre for voksne og barn.

