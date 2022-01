Støres arbeidsfolk

Comebackduoen snudde kampen for Byåsen

Saken oppdateres.

Statsminister Jonas Gahr Støre har holdt sin første nyttårstale. Den var bortimot perfekt fremført, og var i sin form og i sitt innhold nesten like inkluderende og fylt av empati som kongens tale kvelden før. Alle ble takket og rost for sin innsats i pandemien og for mye annet.

Men det ble på ingen måte underslått at det finnes ulikheter og urettferdigheter i dette landet, som gjør at mange på forskjellige måter dessverre er hardere rammet enn andre, av ulykker, arbeidsløshet, fattigdom og sykdom. «Vanlige folk» var imidlertid falt ut av Støres vokabular denne gangen.

Til gjengjeld fikk han i sin tale puttet inn «arbeidsfolk» som en gruppe han sannsynligvis har særlig omsorg for. Da er det lett å mistenke ham for å dele de som arbeider i dette landet inn i to store (?) grupper; arbeidsfolk og alle de andre som går på jobb, men som likevel ikke er arbeidsfolk. Kanskje fordi de driver med noe som egentlig ikke kan kalles arbeid?

