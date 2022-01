Bruk tingretten til museum

Tiden er over hvor Lerkendal er en lekegrind for eldre menn

Saken oppdateres.

Jeg har tidligere skrevet et innlegg om at tinghuset i Munkegata bør overlates til bruk for museum, så kan det heller bygges et nytt tinghus utenfor Trondheim kretsfengsel på Tunga. Saken er igjen blitt aktuell etter at planen om bygging av nytt museum er lansert. Tinghuset vil være godt egnet som en del av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, som ligger på andre siden av Munkegata.

Samtidig mener jeg det er fornuftig å flytte tinghuset til et nytt bygg i nærheten av Trondheim kretsfengsel. Det vil gi en vesentlig reduksjon i transport for politiet, som må føre tiltalte fra fengselet til retten. I dag er det bortimot tre mil transport for å frakte en person til og fra retten. Da slår man to fluer i en smekk: Man får et museum i kulturstrøket i Munkegata og gangavstand fra fengsel til tingretten. Man kan bruke fengselsbetjenter til framstilling, noe politiet utfører i dag. Det er også bedre tilgjengelighet og parkering ved Tunga.

