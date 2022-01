En ny tid på Lerkendal

Tiden er over hvor Lerkendal er en lekegrind for eldre menn

Saken oppdateres.

Medlemstallene går i været, og snart vil sesongkortsalget på Lerkendal eksplodere. Begge disse hendelsene har stor symbolverdi. Medlemsmassen øker for å hindre at Nils Arne Eggen og rosenborgveteranene får for stor makt på årsmøtet og på Lerkendal. Sesongkortsalget vil eksplodere fordi Ivar Koteng har sagt nei til gjenvalg. Dette er en stille, men tydelig revolusjon mot de usunne maktforholdene som har vært på Lerkendal, og hvordan de har vært benyttet. Det har aldri vært tydeligere holdepunkter for at «Eggen-perioden» i Rosenborg er over. På overtid vil mange si.

LES OGSÅ: Gjersvold: Derfor ønsker jeg ikke å stille som styreleder

Tiden er over hvor Lerkendal er en lekegrind for eldre menn med dårlig retningssans og manglende evne til å forstå at oppgaven til oss gamlinger er å få fram yngre kvinner og menn. Det er de som har kraft og skaperevne. Både Cecilie Gotaas Johnsen og Tore Strømøy kan som ledere representere den nye tiden på Lerkendal. Jeg håper vi nå kan få et flott årsmøte, hvor medlemmene (eierne) og ikke styreleder leder møtet. Det har rett og slett vært sjokkerende å være til stede de siste årene.

Det er nå en unik mulighet til å skape utvikling. Vi har fått inn Kjetil Rekdal som hovedtrener. Han har vi stor tro på. Vi gleder oss også over mulighetene som nå finnes, men dessverre vil det ta lang tid. Det har ikke noe å si hvis vi nå igjen får igjen rosenborgånden på Lerkendal. Da vil også omdømmet bli godt igjen.

LES OGSÅ: Tore Strømøy vil bli styreleder i Rosenborg

De siste årene har vært tunge som RBK-supporter. Ikke på grunn av spillet på banen, men på grunn av måten klubben har vært styrt på. Det er trist at Eggen har deltatt aktivt med å velsigne denne negative utviklingen, og det er ironisk at han har bidratt så aktivt med å få Eggen-perioden avsluttet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !