Er vi klar over hvor stort areal vindkraften legger beslag på?

Hvis vi «flytter» anleggene på Fosen ned til Trondheim, kan vi kanskje forstå hvor store naturområder på Fosen som er industrialisert. Støy fra anleggene beslaglegger 481 km² som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv. 236 km² har støynivå som ikke tillater bolig- eller fritidsbebyggelse.

250 km anleggsveier med fjellskjæringer, fyllinger og drenert myr i kystfjellene er konsekvensene for å etablere 306 turbiner og oppstillingsplasser i de kuperte kystfjellene. Trafostasjoner og kraftlinjer. Fysiske inngrep som ikke lar seg tilbakeføre før neste istid. Er vi klar over arealkonsekvensene ved vindkraftutbygging? Anleggene på Fosen vil produsere 3,8 TWh ustabil kraft – men den er like ustabil som vinden. Turbinene står stille på kalde vinterdager.

I en tid da alt skal bli grønt, bærekraftig og fornybart, er elektrifisering den dominerende medisinen. Ønskelisten er lang. Oljeproduksjonen skal elektrifiseres, kraftkrevende industri, karbonfangst, transport, hydrogen- og ammoniakkproduksjon. I tillegg inviterer vi ny kraftkrevende industri til Norge – batterifabrikker, datalager og datasentraler – fordi vi har så rik tilgang på fossilfri og fornybar kraft.

Hvis dette skal løses med landbasert vindkraft, vil det kreve opptil 25 utbygginger på størrelse med Fosen! Men i tillegg må vi sørge for balansekraft – det vil si kraftproduksjon som trer i kraft når det ikke blåser. De store aktørene kjøper opp kraftproduksjonen og sikrer seg leveranse. Hvem tror at datasentralene og batterifabrikkene vil stanse produksjonen på vindstille dager? Hvem sitter igjen med svarteper?

FNs naturpanel oppgir arealbruksendringer som den største trusselen for artsmangfold og økosystemer – større trussel enn klimaendringene. Det er på tide å vise respekt for vår natur – vårt arvesølv til våre etterkommere!

