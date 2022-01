Stopper Norge uten alkohol?

Saken oppdateres.

Spørsmålet tør være betimelig i disse dager hvor det kan virke som om alt uteliv blir stoppet, og alt blir bare forferdelig. For oss som for noen tiår siden røykte med «begge hendene», lyder dette gjenkjennelig. Ikke å få ta seg en god blås etter maten på restaurant eller kafé, var så uhyrlig at noen av oss i det stille ønsket at en viss helseminister skulle ta langtidsferie på et lunt sted!

Heldigvis ble fyren hjemme, han hadde jo helt rett naturligvis. Verden gikk ikke under. Den gjør nok ikke det nå heller. Pynt dere, dra ut og møt gode venner på restaurant, dra på dans, nyt deilige måltider av ymse slag på favorittstedet, velg i et stort utvalg alkoholfrie viner eller øl.

Dette varer bare noen uker til, forhåpentligvis. Man får garantert fine opplevelser med det som er viktigst med det å treffes. En annen fordel er at ingen trenger å gå hjem med «kuppelhau». Restaurantene kunne med fordel ha promotert utvalget av gode drikker. Det er ikke regjeringens eller Folkehelseinstituttets skyld at vi opplever en farlig pandemi.

Det er vårt valg ikke å gå ut og more oss med det som for tiden er tilgjengelig. Støtt opp i stedet for å drukne i selvmedlidenhet. Det gjelder hver og en av oss. Vi vil vel ikke tro at vi er et land hvor innbyggerne er avhengige av alkohol for å føle glede? Tanken er ganske skremmende. Ellers unner jeg alle å nyte alt som finnes av både øl, vin og dram når verden igjen begynner å ligne seg selv.

