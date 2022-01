Takk for hjelpen da jeg trynet

- Det var speilblank is på veien

Saken oppdateres.

Takk til alle gode hjelpere i skiløypa i Bymarka på lørdag 8. januar da jeg trynet som verst like før Markabakken. Jeg fikk ikke takket dere nok. Takk også til folkene i Røde Kors Hjelpekorps som fraktet meg trygt til Legevakten.

På St. Olav ved Skaden ble det konstatert brudd i skulderkula. Men det går det heldigvis an å gjøre noe med. Jeg er utrolig takknemlig for all hjelp jeg fikk fra alle involverte.

