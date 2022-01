Endelig våger flere å si dette

Leilighet solgt over en million over takst i Trondheim: – Det er lite å velge i, og da blir det også press

Å bygge ut vannkraft i verna vassdrag virker så fjernt for meg, at det fremstår som en drøm

Er det atomkraften som skal redde oss, skriver kommentator Tomas Kothe-Næss i Adresseavisen.

Endelig er det andre enn forskere som våger å sette ord på noe så tabubelagt som atomkraft eller kjernekraft, som det også heter. Politikere omfavner tausheten når de blir spurt om deres vurdering av kjernekraft i møte med kraftkrisen.

MDG overrasket i høst, da de vedtok at partiet støtter moderne kjernekraft som teknologi. EU-kommisjonen foreslår at naturgass og atomkraft må regnes som miljøvennlig energi, skriver Kothe-Næss. Hans kommentar om kjernekraft er interessant, og bør leses av alle. Men i siste avsnitt skriver han: «Folk klager over å ha ei vindmølle og en kraftledning i nærheten av hus eller hytte. Å få et atomkraftverk i nabolaget, ville nok fått flere enn samer og naturvernere til å møte opp i protest utenfor Stortinget».

Kothe- Næss anbefales å lese Teknisk Ukeblad sin utgave 16. november 2021. På forsiden står det: « Utvikler ny kjernekraft. Sikrere-billigere-mobil». Odd Richard Valmot skriver her om svensk professor i reaktorfysikk, Janne Wallenius, og bygging av ny testreaktor. Han driver selskapet Blykalla og har det neste året bosatt seg på Svalbard. De grunnstoffene han mener peker seg ut som kjølemiddel i fremtidige reaktorer, bly og helium, gjør det mulig å bygge inn et helt nytt nivå av sikkerhet samtidig som reaktorene blir mye mindre og egner seg for masseproduksjon. Valmot skriver videre om norske Eirik Eide Petteren som leder arbeidet med neste generasjon kjernekraft i det danske selskapet Seaborg og utviklingen av bl.a. mobile kjernekraftverk.

Vannkraft og vindkraft er begge ustabile leverandører av strøm. Vi må ha nok vann i bassengene og vi er avhengig av vind. Solceller er heller ikke optimalt i et land som Norge, hvor en stor del av landet er mørklagt flere måneder i året, og sommer med sol ikke leverer jevnt fra nord til sør.

Oppgradering av vannkraftanleggene er det vel hovedsakelig politikerne som drømmer om skal løse kraftproblemet. i tillegg til hybridkabler.

Ut fra det jeg har lest så langt har jeg ikke tro på et grønt skifte uten kjernekraft. Det er langt på overtid at våre folkevalgte på Stortinget utfordres til å avklare hvor de står i møte med utviklingen og bruken av ny, sikrere, billigere og mobile kjernekraftverk.