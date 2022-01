Kjør bussen nærmere fortauskanten ved holdeplassen

Saken oppdateres.

Jeg tar opp dette problemet enda en gang. Bussene kjører fortsatt ikke nærme fortauskanten ved alle holdeplassene slik som ved Utleirmark. Nå er den fremste døren på bussene igjen stengt for påstigning og avstigning grunnet smittefaren. Jeg tar buss linje 10 nesten daglig. Jeg har Utleirmark som holdeplass, men siden bussen ikke kommer såpass nærme fortauskanten, så har jeg vært nødt til å bli med til endeholdeplassen for så å vente der til bussen går tilbake til sentrum.

Dette koster meg ikke så lang tid, men jeg synes det er unødvendig. Spesielt på kveldstid og på søndager når bussen min går helt til Sjetnmarka. Før koronaen kom, brukte jeg både å gå på og av ved fremste dør, siden den fremste delen av bussen kommer nærmere fortauskanten enn den midterste. Det er sikkert flere med meg som har problemer med dette. Det er kun snakk om viljen til sjåførene å komme så tett inntil kanten som mulig. Dere må vel ha speil som viser dette, skulle man tro.

Det er ikke bare jeg som har opplevd dette problemet. Slik er det ved flere holdeplasser har jeg hørt. At man må ta et steg ned i veibanen for så å gå opp på fortauet. Tenk på de passasjerene som er dårlig til beins eller har dårlig balanse. Skal ikke alle få komme trygt på og av bussen? Jeg forventer at AtB tar tak i dette og sørger for at busselskapene tar dette til etterretning. AtB må huske på at de har kunder, ikke bare passasjerer. Dette er uholdbart. Skjerp dere. Dere er tross i serviceyrket.

