Rett opp i galskapen – og det med tilbakevirkende kraft!

Selv om lærer har vurderingsgrunnlag på en elev som sliter utrolig mye i privatlivet, problemer som også medfører en god del udokumentert fravær, da har dere politikere bestemt at «… skal ikke læreren gi halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter, selv om læreren har vurderingsgrunnlag i faget.» (udir.no).

Hvor rettferdig er det for eleven som jobber faglig når vedkommende er til stede, gjør innleveringer og består prøver i faget, men overstiger fraværsgrensen/-prosenten i faget?

for eleven som jobber faglig når vedkommende er til stede, gjør innleveringer og består prøver i faget, men overstiger fraværsgrensen/-prosenten i faget? Er det virkelig sånn – vettuge politikere, at barn/elever skal straffes for å være blant de mange som blir utsatt for omsorgssvikt?

Er målet å få flest mulig på skråplanet?

Er målet å ta vekk livsgnisten og håpet hos sårbare elever?

Er målet å produsere flest mulig innenfor «navsystemet»?

Det er faktisk dere som står ansvarlig for at barn og unge blir fulgt opp tilstrekkelig når det svikter på «privaten»! Det er dere som kan gjøre en forskjell på alle områder! Det er dere har bestemt følgende, jf. «Forskjellen på reglene om fraværsgrensen og reglene om grunnlaget for vurdering i fag»: Dersom en elev har overskrevet fraværsgrensen i et fag skal ikke læreren gi halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter, selv om læreren har vurderingsgrunnlag i faget.

Hvis en elev har høyt fravær, kan det føre til at læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag. Disse reglene gjelder side om side, og innebærer for eksempel at en elev med høyt dokumentert sykefravær kan være innenfor fraværsgrensen, men likevel ikke få halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter fordi læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

