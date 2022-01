Meråkerbanen og E14

Ny regel kan stå i veien for at vi får flere fastleger

Gjennom de siste dagers hendelser har vi nok en gang blitt vitne til hvor dårlig det står til med både jernbanen og vegen langs Stjørdalselva. Bilder av en jernbane som henger i løse luften og en Europaveg som er stengt grunnet ras og flom, har dessverre blitt et vanlig syn. Vi kan prise oss lykkelige over at det heller ikke denne gangen gikk menneskeliv tapt. Flaks vil vel mange si, når man vet at det ikke var lenge siden toget passerte rasstedet.

Den gangen man bygde veg og jernbane fra Stjørdal til svenskegrensen, var det nok naturlig at man valgte å følge dalbunnen langs Stjørdalselva. Lite visste man vel om klimaendringer og naturlig erosjon. Tidens tann har gjort sitt, og konsekvensen er at vi ferdes med stor usikkerhet. Samtidig bruker samfunnet stadig større ressurser på å reparere skader og bekjempe naturkreftene.

Det er nok mye som tyder på at kampen mot naturkreftene ikke vinnes ved å flikke på verken Meråkerbanen eller E14. Det blir som med en gammel bil, til slutt koster det mer å reparere enn å kjøpe ny. Derfor er det på tide at man starter arbeidet med å bygge ny veg og jernbane mellom Stjørdal og svenskegrensen.

Ved å samordne veg og jernbane i ny felles trasé, vil man helt sikkert oppnå store besparelser, samtidig som man gjør beslag på mindre natur. En sikker og fremtidsrettet infrastruktur mellom Norge og Sverige, er en forutsetning for å utvikle samarbeidet i regionen.

