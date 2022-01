Hvor mange koronatester skal jeg egentlig ta mamma?

Para-VM: Femteplass for Skarstein: – Jeg er lamslått over rausheten

5.-plass for Skarstein i para-VM: – Jeg er lamslått over rausheten

Saken oppdateres.

Som småbarnsmor og mor til en skolestarter synes jeg det er på høy tid vi snakker litt høyere om testing av barn. Det kan vel umulig være meg som kjenner det knyter seg i magen hver gang det tikker inn ei melding i meldeboka nå om dagen. Nå har vi drevet med ukentlig testing av vår eldste sønn i lengre tid. Det blir nesten så man håper på å bli smittet, så man slipper fri fra testing en tre måneders tid.

Er det ikke nok en melding om at barnet ditt er nærkontakt, så er det informasjon om omgangssyke, RS-virus utbrudd eller vannkopper. Det er veldig sjeldent meldingene inneholder neste ukes ukeplan eller månedsbrev. Det hender jo selvfølgelig, og da får de alltid tommel opp tilbake.

Du skal holde tunga rett i munnen: Gult nivå, betyr det matpakker til alle måltider, skal de starte inne eller ute? Får jeg komme inn i gangen for å legge på plass klær da, eller må jeg levere fireåringen i porten? Korona har overtatt livene våre. Det kjennes som vi danser mellom testing og granskning av symptomer.

«Hvor mange ganger har du nyst i dag lille venn?», og googling for å finne ut om litt snufs var ok eller ikke, og om hurtigtest i nesen holder, eller om barnet skal igjennom enda en runde med PCR i halsen. Jeg måtte gå over fra premier fra Haribo og kjærligheter på pinne, til å handle småbiler, DVD på billigsalg og annet plastavfall på Europris i fare for å påføre barna mine livsstilssykdommer av all testingen. Jeg sender spørsmålet videre til de som bestemmer, og spør for seksåringen i husstanden min: «Hvor mange koronatester skal jeg egentlig ta Ingvild Kjerkol?»

