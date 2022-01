Ola By Rise hyller Eggen: – Det er som å miste en far

Nå er det snart tid for lønnsoppgjør. Folk har dyre strømregninger, høye drivstoffpriser og renta stiger. Maten blir dyrere og avgiftene stiger. Tid for et kraftig lønnshopp. Jeg er en dame på 60 år som dessverre er ufør. 32 år fikk jeg som yrkesaktiv før kroppen slo seg vrang. Jeg skulle ønske jeg kunne jobbet lenger, men det gikk ikke. Min mann er pensjonist. Han jobbet i 50 år før han ga seg. Ikke dårlig i dagens samfunn. Vi kjøpte hus i 1991. Renta var 14,5 prosent og barnehagen kosta 2900 kroner pr. måned. Det var trangt økonomisk, men det gikk.

Nå opplever vi at vår gruppe ikke får noen lønnsøkning. Jeg har 16 800 kroner utbetalt pr. måned. Det blir du ikke rik av. Det er ikke strøm- og drivstoffpriser beregnet for pensjonister. Vi må betale det samme som alle andre. Jeg har en liten tilleggspensjon som jeg skatter 33 prosent av. Det blir 1600 kroner utbetalt. Heldigvis er vi gjeldfri, men så har vi jobbet for det også. Synes vi begge har bidratt mye til staten Norge, men føler oss forbigått når årets lønnsoppgjør står for døren.

