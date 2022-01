Er kampen mot sportsvasking et blindspor for bedre menneskerettigheter?

Lille julaften fikk jeg en hjertestans i 22 minutter, nabo Carolyn og kone Kristi startet hjertekompresjon til ambulansen med den «røde hær» av leger og alt som hørte til for å redde liv. Hos meg var alt svart.

Av staben på St. Olav ble jeg tatt imot av proffe, fine folk som holdt meg i live. Alt var 50/50 på julaften, hvor familien satt til julemiddag og ventet på om hva som skjedde, store og små. Det gikk bra og jeg var nesten 80 prosent 2. juledag takket være alle som hjalp meg til verden igjen.

Dere som tok imot meg, staben med sykepleiere og overlege Ole Christian Mjølstad som så sitt ansvar for meg og la inn en hjertestarter, så nå går jeg på batteri. For en gjeng! Takk for livet, sier jeg.

