Takk Nils, selv om jeg var for ung til å huske mirakelet i Milano

Nils Arne Eggen har gått bort. 80 år gammel ble han, da hans evige humør mørknet. Det er mange ord en kan si om Nils Arne. Geni, gal, blid, forbanna, idealist, realist, mirakelmann osv. Superlativene vil ingen ende ta. Likevel skal jeg prøve å oppsummere mannens utrolige arv med et ord. Godfoten.

Godfoten er en fotballteori, men er like fullt en livsfilosofi. Den handler i bunn og grunn om å øve på det du gjør bra, og omgi deg med folk som utfyller dine svakheter, noe som gjelder enten du er fotballfan, fotballspiller, lege eller menneske. Når Nils Arne nå forlater oss, er det dette jeg velger å ta med meg.

I en tid hvor prestasjonskultur, og utdanningspress regjerer, er dette viktig å huske på. Alle trenger ikke gå samme vei. «Theres hope in a hanging snore», så gjør din greie. Øv på det Du er god til. Og finn folkene som gjør deg bedre. Slik kan veier til de mest umulige mål åpne seg.

Det er slik jeg som livslang rosenborgfan og trønder vil huske Nils Arne. Ikke først og fremst med fantastiske fotballresultater. Jeg er for ung til å ha opplevd miraklet på San Siro og nedsablingen av Dortmund. Men visdommen som kunne flytte de største barrikader og forandre liv, den vil alltid leve.

I livet har ofte de beste parene de vondeste sluttene. Rosenborg og Nils Arnes kjærlighetshistorie vil alltid bli husket for å ha brakt glede, tro, inspirasjon og håp til flere enn de selv.

Hans betydning for trøndersk selvtillit er også enorm. Fotballfan eller ikke, så legger vi trøndere stor stolthet i å være best. Å forvente seier hver kamp, ble mulig på grunn av Nils Arne. Men viktigst av alt symboliserte personligheten hans den trønderske selvtilliten, lojaliteten, staheten, ærligheten, humøret, idealismen, vinnerviljen og inkluderingen.

Til slutt er det vondest å miste dem som har betydd mest for hvem du er. Nils Arne Eggen bygde ikke bare Rosenborg sin identitet, men et helt fylke sin. Integriteten og verdiene han brakte om underholdning, lojalitet, integritet og godfoten er rotfestet i fylket selv i dag. Når Rosenborg nå underpresterer grunnet valg som strider med disse verdiene, forteller Eggens historie oss at det viktigste er å være tro mot hvem du er. Selv mot Real Madrid er det slik du vinner.

Ettersom han ble eldre forsvant helsa hans, men humøret forsvant aldri. Jeg vil derfor tro at han ikke ønsket vi skulle gråte, men heller se på det positive som han alltid gjorde. «Æ e itj redd for å dø, æ e glad for å lev». Og leve det gjorde du. Takk for alt Nils.

