En hån overfor et kulturliv i dyp krise

Et hån overfor et kulturliv i dyp krise

P2s Nyhetsmorgens innslag om kulturbransjens planlagte demonstrasjonen foran Stortinget 19. januar opplevdes direkte som hån overfor et kunst- og kulturliv i dyp krise.

Den var «morsomt pakket inn i ABBA-låter og sitater som «Gimme gimme, S.O.S., Money money, I have a dream» osv. Riktig så underholdende, kanskje til og med festlig, ville noen kanskje si om denne tilstandsrapporten fra «avdeling for fest og moro». Journalisten var sikkert svært så fornøyd med eget arbeid der han hadde klart å bruke ABBA-sitater som ironiske kommentarer til intervjuobjektets kraftige meldinger om krisa vi står i. Hennes velformulerte svar ble på denne måten effektivt redusert til trivialiteter.

Det oppleves som både trist og provoserende at NRK gjør seg morsomme på bekostning av en hel bransje med knekt rygg. Tilnærmingen undergravde alvoret i situasjonen, men journalisten følte seg sikkert skikkelig kreativ i sitt arbeid med en så morsom bransje, fristelsen ble sikkert stor når produsenten til Mamma Mia på Folketeatret ble intervjuet.

Bakgrunnen for dette alvoret er at kunst og kultur er nedprioritert, av denne regjeringen som av den forrige. Aldri har jeg følt sterkere at jeg jobber i et så «unødvendig» og marginalisert felt som nå. Under to år med pandemi har kunst og kultur vært oppfattet som «ikke livsnødvendig» og dermed mest nedprioritert av alle bransjer. De første til å stenge - de siste til å åpne. Når den generelle mobilitet blant folk i samfunnet må begrenses, er det som ikke anses som «nødvendig» det første som ryker. Kultur-Norge har sittet alt for lenge stille og veloppdragent på bakerste benk, mens reise- og næringsliv har brukt utestemme.

Et helt økosystem er i ferd med å smuldre opp, dette er alvorlig. Hadde jeg ikke vært så godtroende, hadde jeg mistenkt at dette er en villet utvikling for utfasing av et offentlig støttet kulturliv...

Tar NRK noen form for selvkritikk for dette? Kan dere se at tusenvis av hardtarbeidende kulturarbeidere og kunstnere, som i stor grad har viet livene sine til å skape kunst og kulturopplevelser, føler seg tråkket på av en slik useriøs og flåsete tilnærming til krisen vi står i?

I en tid der helst ingen av oss skal føle seg krenket virker det som kunstnere og kulturarbeidere fortsatt er fritt vilt og kan spøkes med på denne måten. Men vi er langt forbi å være i stand til å more oss på egen bekostning nå. Reportasjen ble, paradoksalt nok, meget umusikalsk.

Skulle likt å se tilsvarende morsomheter om skoler på rødt nivå (Forslag: Forelska i læreren med the Kids?), et overbelastet helsevesen (Stayin Alive med Bee Gees?) eller et uteliv med skjenkestopp (Slutte å drikke med Plumbo?), det ville ikke skjedd.

Jeg forventer langt bedre av en stats- og lisensfinansiert kringkaster!

En versjon av innlegget ble først sendt som epost til NRK og publisert på Arne Fagerholt sin Facebook profil.

