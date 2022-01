Kortinnlegg: Kjære Nils Arne, du skapte magi

Et hån overfor et kulturliv i dyp krise

Saken oppdateres.

Tusen takk, for alt du var, for alt du gjorde og for å være så enormt betydningsfull for det norske samfunnet. Du skapte noe helt enormt i din levetid. Både på og utenfor gressmatta. Du lærte oss alle noe utrolig viktig. Å spille hverandre gode!

En viktig lærdom, spesielt i tiden vi er inne i akkurat nå. Jeg ønsker å takke deg av hele mitt hjerte, Nils Arne, fordi du skapte magi, fra det innerste av ditt hjerte og din sjel. Verden er og hadde ikke vært det samme uten deg. Kunnskapsrik, engasjert, inspirerende og ekte.

Kjære Nils Arne Eggen – kongen av Lerkendal: Vi minnes deg, takker deg og lyser fred over ditt minne, som den største legenden i norsk fotball. «Kom igjæn gutta, stå på!»

