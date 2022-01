I løpet av få måneder ble garasjen overfylt: – Vi er overveldet over responsen

Du sa så ofte at veien er målet, Nils Arne. Og i dag gikk du igjennom den siste grinda. For meg er du like mye opphavet til den livsanskuelsen som Mahatma Gandhi er. Og takket være deg er det utsagnet min ledetråd i livet også.

Jeg hadde fast plass på ståtribunen på Lerkendal fra 70-tallet og utover. På midtstreken rett foran pølsebua. Gjennom årene ble jeg mer og mer interessert i det mennesket du var Nils Arne. I tillegg til gleden over alle de umiddelbare og euforiske fotballopplevelsene du ga meg. Jeg tror jeg forsto deg godt etter hvert.

Hvem du var og hvorfor du gjorde som du gjorde. Jeg tror jeg så mennesket inne i den grønne, sorte og hvite Adidas-parkasen. Jeg har mange ganger forsvart deg og din uttrykksform, skal du vite. Blant annet til bergensere Der enkelte kun så en kvass hissigpropp med ei skarp tunge, så jeg et varmt, levende, vidsynt og elskverdig menneske.

Du knekte noen koder tidlig i livet, tror jeg. For eksempel den å gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Du elsket jo debatten! Dog trodde enkelte så feilaktig at du yppet til krangel når du så kjapt repliserte og resiterte. En mindre kranglevoren type enn deg skal vi lete lenge etter, Nils Arne.

Det skal vidd, klokskap og kunnskap til for å bli en bauta som deg Nils Arne. Å være et ekte menneske. Bli støpt i bronse. Og elsket av en hel nasjon. Det krever sin mann det. Energien din lever videre. Og som en av favorittspillerne dine, Henrik Ibsen, så presist sa det: «Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt». (Brand. 1866). Takk for laget Nils Arne.

