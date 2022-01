Bussene i Trondheim

Saken oppdateres.

Det er sjokkerende at busstilbudet var helt innstilt i Trondheim onsdag kveld. Det ligger 3–4 cm snø på bakken og det blåser og snør litt i noen byger. De nye bussene takler ikke dette som må anses som innenfor normalt vintervær i Norge. Har ikke AtB noen mindre busser å sette inn som er litt bedre skodd? Det er rett og slett ikke greit at folk ikke kommer seg hjem fra jobb og aktiviteter på grunn av at det er kjøpt inn utstyr som ikke er egnet til trøndersk vinter.

Det er skremmende å tenke på at AtB har ansvar for bussruter i nærliggende kommuner der det ofte er slike føreforhold som vi har i Trondheim i dag. Er det trygt å sende barna der med for eksempel skolebussene til AtB? Hvis det et slik at de ikke har busser som kan kjøre under slike forhold, som vi hadde onsdag kveld. Det blåser ofte mye mer både på Fosen og på Frøya.

Busser som ikke er egnet for våre forhold, kan de selge til et land som de er bygget for å kjøre i. La oss få kollektivtransport som er egnet for våre forhold. Ingen ville vel kjøpt disse og satt de i trafikk i Finnmark. Trondheim kan også få snøfulle vintre og vind, det har skjedd før.

Det ble advart mot at dette kunne skje da de prøvde ut disse nye bussene. Men de ble kjøpt på tross av advarsler. Så nå står de der og sperrer veien og spøler rundt om i byen vår.

