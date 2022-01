Talibanmøtet skader Norges profil som menneskerettighetsnasjon

Snudde etter naboprotester. Her er de nye planene for bydelen

Det er svært uheldig for Norges omdømme som fredsnasjon å være det første blant vestlige landene som har invitert Taliban-ledelsen til landet. Norges profil som menneskerettighetsnasjon blir skadet.

Dette offisielle møtet er en trist nyhet for menneskerettighetsaktivister i Midt-Østen og andre deler av verden som kjemper mot totalitære regimer. De er blitt sviktet i kampen for demokrati. Av Norge, et land som anses av mange ute i verden å være fanebærer for menneskerettigheter og demokrati.

Møtet er et unødvendig utenrikspolitisk engasjement som vil få dårlige konsekvenser for demokrati, fred og stabilitet i verden. Budskapet dette møtet sender ut i verden er: Det lønner seg å ty til terror og vold for å få anerkjennelsen og vestens velsignelse.

Selv om utenriksministeren sier at invitasjonen ikke handler om å anerkjenne Taliban, så er utfallet i praksis det samme. Norge har diplomatiske forbindelser med Taliban og styrker deres diplomati, selv om de hevder å ikke anerkjenne dem som stat.

Samtidig som Anniken Huitfeldt ble intervjuet av NRK og sa at Taliban styrer landet i praksis i dag, sitter hundrevis av kvinnelige aktivister i Talibans arrest i Afghanistan. De blir torturert, krenket og voldtatt. Huitfeldts argument er fakta, men ikke riktig. I hvert fall ikke moralsk riktig, spesielt av en kvinnelig minister i et europeisk land.

Argumentene for å hente Taliban-ledelsen til Norge, og dermed opprette en forbindelse med dem er veldig svake og på tynt grunnlag. At en militant gruppe med terrormidler har tatt makten, styrer landet land i praksis, er ikke god nok grunn til å få anerkjennelse. Nord-Koreas regime er mer praktiske enn Taliban.

Fantes det absolutt ikke andre muligheter til å hjelpe sivilbefolkningen i Afghanistan enn å jevne veien for Talibans diplomatisk framgang?

Tilbake til Norges omdømme: Er dette besøket ikke et godt bevis på at Norge svikter sine egne tidligere allierte i kampen mot terror i løpet av veldig kort tid?

Det blir vanskelig og frekt av Norge å kritisere Kina, Nord-Korea, Iran og Saudi-Arabia for brudd på menneskerettigheter.

