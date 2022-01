Ensom kanskje?

Saken oppdateres.

Kan jeg få anbefale, eller rettere sagt, kan jeg få komme med et ønske? Har du en venn, nabo, kollega eller noen andre du kjenner som sliter i disse koro.... Ja, dere vet hva jeg snakker om!

Hva om å se dem i øynene og spørre: Har du det ok eller? Ensom? Trenger du noe? Noe jeg kan hjelpe deg med? Ikke alle er «på nett» for tiden. Hva med en telefon til noen? Et lite blunk med et øyet, et smil? Det kan faktisk snu opp ned på hverdagen til noen.

